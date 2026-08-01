جهادگران بوشهری به زائران اربعین در مرز شلمچه خدمات ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ایام پیاده‌روی اربعین حسینی و تشرف میلیون‌ها دلداده اباعبدالله الحسین (ع) به سمت کربلای معلی، جهادگران استان بوشهر آستین همت را بالا زده و با برپایی موکب در مرزهای خروجی کشور، به ارائه خدمت به زوار می‌پردازند.

در همین راستا، گروه جهادی شهید احمدی جوان شهرستان بوشهر با راه‌اندازی موکب امام صادق (ع) در پایانه مرزی شلمچه، به یکی از ایستگاه‌های پرنشاط و فعال خدمت‌رسانی به زائران تبدیل شده است.

این موکب با طبخ و توزیع روزانه غذای گرم در وعده‌های مختلف، توزیع چای، شربت و آب خنک در قالب ایستگاه صلواتی، بخشی از نیازهای پذیرایی زائران را در گرمای طاقت‌فرسای مرز تامین می‌کند.

علاوه بر پذیرایی، ایجاد فضا و اسکان موقت جهت استراحت و تجدید قوای زائران و همچنین اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی شامل برپایی نماز جماعت اول وقت، پاسخگویی به شبهات دینی و توزیع بسته‌های فرهنگی از دیگر اقدامات محوری این گروه جهادی در مرز شلمچه است.

اعزام ۳۶ زائر اولی به عتبات عالیات

بخش دیگری از اقدامات ارزشمند این گروه جهادی در این ایام، توجه به حسرت‌کشان زیارت کربلا بوده است. با همت و مشارکت خیرین گروه جهادی شهید احمدی جوان و همراهی ویژه رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، زمینه تشرف ۳۶ نفر از افراد نیازمند و زائر اولی به نجف اشرف و کربلای معلی فراهم شد.

این کاروان زیارتی در قالب یک برنامه پنج روزه و با تامین کامل هزینه‌های سفر و اسکان، به عتبات عالیات اعزام شدند تا آرزوی دیرینه این زائران برای زیارت مرقد مطهر ائمه اطهار (ع) محقق شود.