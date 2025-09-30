۱۳ کیلو مواد مخدر در طرح آرامش اصفهان کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، مرحله دیگری از طرح آرامش با هدف دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در سطح محلات هدف در شهرستان اجرایی شد.

وی افزود: این طرح که با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر و با همکاری میدانی سایر رده های انتظامی عملیاتی شد، ماموران با شناسایی محلات آلوده و جرم خیز و با بررسی های دقیق میدانی موفق شدند ۱۰ خرده فروش مواد مخدر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: در این طرح بیش از ۱۳ کیلو انواع مواد مخدر کشف و افراد دستگیر شده نیز با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.