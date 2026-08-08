به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، با صدور پیام، بهمناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
«روز خبرنگار» روز بزرگداشت حقیقتجویی و تعهد است، چرا که خبرنگاران با قلم خود، تصویر روشنتری از واقعیتها را نشان میدهند و در مسیر آگاهی بخشی، گامهای استوار برمیدارند. اهالی کتاب و خبرنگاران، هر دو در جبهه ثبت، حفظ و انتقال حقیقت حضور دارند: خبرنگار با خبر روز و کتاب با حکمت پایدار.
از آن دسته از خبرنگارانی که گزارشهایشان را به کتاب ها، جریان نشر و نویسندگان پیوند میزنند، سپاس ویژه دارم. شما پل میان اندیشه مکتوب و افکار عمومی هستید. میدانم که در این مسیر، گاه با کمبود وقت، منابع یا حتی امنیت شغلی روبهرویید. با این حال پایبندی شما به رسالتتان تحسینبرانگیز است. هر گزارش خوب یک سند تاریخی ماندگار است. سالها بعد مردم برای فهمیدن امروز به نوشتههای شما رجوع خواهند کرد.
این روز را به تمام خبرنگاران عزیز، بهویژه آنانی که با عشق به ایران و ایرانی دشواریهای این مسیر را به جان میخرند، تبریک میگویم. باشد که نفس قلمتان همیشه گرم و پویا بماند. آرزو دارم قلمهایتان همواره روان و منابعتان در دسترس باشد و بازخورد کارتان را در لبخند آگاهی مخاطبان ببینید.»
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