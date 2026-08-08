خبرنگاران بازوی پرتوان پلیس در تأمین امنیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه گفت: در سال گذشته مجموعه انتظامی استان فارس در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول، مأموریت‌های مختلف و سنگینی را پشت سر گذاشت و با وجود شرایط خاص کشور، خدمت‌رسانی به مردم حتی برای یک لحظه متوقف نشد.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در ایجاد امنیت پایدار افزود: اقدامات و توانمندی نیروهای مسلح در جریان حوادث و درگیری‌های اخیر موجب شد امنیت پایدار در کشور تقویت شود و احساس امنیت نیز در میان مردم افزایش پیدا کند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل، «جنگ روایت‌ها» است، ادامه داد: در اتفاقاتی که در کشور رخ داد، شاهد حضور و همراهی مردم در صحنه بودیم و بخش مهمی از این حضور و امیدآفرینی، حاصل عملکرد مسئولان و همچنین روایت صحیح و به‌موقع رسانه‌هاست.

سردار ملکی با اشاره به همکاری مطلوب رسانه‌ها با مجموعه انتظامی استان فارس گفت: در سال گذشته بیشترین همکاری را با اصحاب رسانه داشتیم و خبرنگاران در بسیاری از مأموریت‌ها به‌عنوان بازوی پرتوان پلیس در کنار ما حضور داشتند که این همراهی جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: پس از آغاز درگیری‌ها و حمله به برخی مقرهای انتظامی، حتی برای یک لحظه از خدمت‌رسانی به مردم غافل نشدیم و با وجود شرایط خاص، مأموریت‌های انتظامی با جدیت ادامه پیدا کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و پیشگیری اظهار کرد: در کنار مأموریت‌های ذاتی، موضوعاتی که می‌توانست امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد نیز با جدیت دنبال شد و تلاش کردیم با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، اجازه ندهیم این مسائل به آرامش مردم آسیب بزند.

سردار ملکی با بیان اینکه پلیس فارس در حوزه‌های مختلف تخصصی اقدامات گسترده‌ای انجام داده است، گفت: امروز مجموعه انتظامی استان در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و در حوزه‌های مختلف تخصصی کار شده است؛ به‌گونه‌ای که برای سناریوهای مختلف آمادگی لازم را داریم.

وی نقش رسانه‌ها در موفقیت مأموریت‌های پلیس را مهم دانست و افزود: اگر خبرنگاران و اصحاب رسانه در کنار پلیس نباشند و اطلاعات و مطالبی را که از جامعه دریافت می‌کنند به مجموعه انتظامی منتقل نکنند، قطعاً انجام بسیاری از مأموریت‌ها دشوارتر خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: ارتباط مستمر میان رده‌های تخصصی پلیس و اصحاب رسانه موجب شده است بسیاری از موضوعات و مسائل در کوتاه‌ترین زمان مورد رصد و پیگیری قرار گیرد و این ارتباط و تعامل، به افزایش موفقیت پلیس در انجام مأموریت‌ها کمک کرده است.

سردار ملکی با قدردانی از تلاش خبرنگاران در طول یک سال گذشته گفت: همه تلاش ما این است که بتوانیم خدمتی شایسته و بی‌منت به مردم شریف و ولایت‌مدار استان فارس ارائه کنیم و در این مسیر، همراهی و همکاری رسانه‌ها برای ما بسیار ارزشمند است.

وی در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه اظهار کرد: امیدواریم این ارتباط و همکاری همچنان ادامه داشته باشد و با پیروزی رزمندگان اسلام و بازگشت کشور به شرایط عادی، در کنار اصحاب رسانه بتوانیم با قدرت بیشتری به مردم خدمت کنیم.