مدافع بارسلونا راهی لیورپول می شود/ راهکار جدید برای جذب رودری

به گزارش خبرنگار مهر، رونالد آرائوخو که فصل گذشته قراردادش را با بارسلونا تمدید کرد در حالی که همچنان جایی در برنامه‌های هانسی فلیک ندارد، در آستانه انتقال قرضی به لیورپول قرار گرفته است و این انتقال شامل گزینه خرید اختیاری خواهد بود.

لیورپول برای تقویت خط دفاعی خود به دنبال جذب یک مدافع میانی است. بر اساس گزارش رسانه‌های اسپانیایی، به نظر می‌رسد رونالد آرائوخو همچنان در برنامه‌های هانسی فلیک برای فصل آینده جایی ندارد و قرار است به صورت قرضی راهی انگلیس شود؛ این قرارداد شامل گزینه خرید اختیاری برای لیورپول خواهد بود.

این تصمیم برای مدافع اروگوئه‌ای بسیار عجیب به نظر می‌رسد؛ چرا که او فصل گذشته قرارداد خود را با بارسلونا تمدید کرد و با امضای قرارداد جدید، تا تابستان ۲۰۳۱ به این باشگاه متعهد شد.

لیورپول که پس از جدایی ابراهیما کوناته و انتقال او به رئال مادرید با کمبود جدی مدافعان میانی باتجربه مواجه شده، آرائوخو را به عنوان گزینه‌ای برای تقویت خط دفاعی و بازی در کنار ویرجیل فن‌دایک در قلب خط دفاعی در نظر گرفته است.

طبق گزارش روزنامه مارکا، لیورپول مسئولیت پرداخت کامل دستمزد رونالد آرائوخو را بر عهده خواهد گرفت و این موضوع به بارسلونا اجازه می‌دهد هزینه‌های مربوط به دستمزد بازیکنان خود را کاهش دهد.

این اتفاق می‌تواند شرایط را برای جذب رودری نیز آسان‌تر کند؛ هافبک منچسترسیتی که در فهرست اهداف بارسلونا قرار دارد و باشگاه کاتالان مذاکرات با منچسترسیتی برای جذب او را آغاز کرده است.

بارسلونا همچنان در حال برگزاری تور دیدارهای آماده‌سازی پیش‌فصل خود است و برای انجام سومین بازی دوستانه‌اش راهی اودینه شده است. با این حال، به نظر می‌رسد آرائوخو در فهرست بازیکنان این سفر حضور ندارد.

از سوی دیگر، لیورپول قرار است پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر انگلیس، دو دیدار دوستانه را در ورزشگاه خانگی خود برگزار کند؛ این تیم ابتدا به مصاف موناکو و سپس کومو خواهد رفت.

لیورپول فصل جدید لیگ برتر انگلیس را نیز روز ۲۳ اوت مقابل نیوکاسل آغاز خواهد کرد.