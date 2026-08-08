۹۵ درصد زائران قزوینی به استان بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شنوافلاح اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا صبح امروز، ۱۲ هزار و ۷۹۰ زائر قزوینی در قالب سفرهای برنامه‌ریزی‌شده و با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان به مرزهای مهران، خسروی، چذابه و شلمچه اعزام شده‌اند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۱۲ هزار و ۱۰۰ زائر، معادل ۹۵ درصد زائرانی که از استان قزوین به مرزهای اربعینی اعزام شده‌اند، به استان بازگشته‌اند.

رئیس اداره حمل‌ونقل مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین ادامه داد: برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تأمین ناوگان مورد نیاز و تسهیل بازگشت زائران همچنان در دستور کار قرار دارد و جابه‌جایی زائران از مرزهای اربعینی تا بازگشت کامل هم‌استانی‌ها ادامه خواهد داشت.

شنوافلاح با اشاره به استمرار خدمات‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در محورهای منتهی به استان خاطرنشان کرد: در این ایام تمامی ظرفیت‌های موجود برای بازگشت ایمن، منظم و بدون وقفه زائران به کار گرفته شده است.

وی گفت: نظارت بر عملکرد ناوگان و نحوه جابه‌جایی مسافران نیز به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا فرآیند بازگشت زائران با کمترین مشکل و در شرایط ایمن انجام شود.