طلبگی ترکیبی از تلاش علمی و استقامت معنوی ست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حسین‌زاده ظهر سه‌شنبه در نشستی با حضور طلاب جدیدالورود و اساتید، به بررسی جایگاه و اهمیت هویت طلبگی پرداخت و هویت طلبگی را ترکیبی از تلاش علمی، استقامت معنوی و امید به مدد الهی دانست و تأکید کرد: این هویت، راهنمای طلبه در مسیر رشد مستمر علمی و معنوی است که با عشق، جدیت و توکل تحقق می‌یابد.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده گفت: طلبگی صرفاً آموزش نظری نیست بلکه سفری است که پاکی روح و خودسازی در آن جایگاه ویژه‌ای دارد. وی افزود: طلبگی یک توفیق الهی است که با قدرشناسی و تلاش مستمر همراه می‌شود و طلبه مسئول اصلی پیشرفت خود است، استاد تنها نقش راهنما را ایفا می‌کند.

مدرس حوزه با اشاره به تجربه شخصی خود بیان کرد: بسیاری از دروس علوم دینی را خودخوان و با تلاش فردی آموخته‌ام و پیش‌مطالعه را کلید موفقیت در حوزه می‌دانم. وی افزود: طلبه موفق کسی است که با آمادگی کامل و فعالیت مستمر در کلاس حاضر شود و برای درک بهتر علوم دینی تلاش کند.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده درباره چالش‌های مسیر طلبگی گفت: ممکن است مشکلات مالی و معیشتی وجود داشته باشد اما این مشکلات مانع رشد و پیشرفت نخواهند شد. وی تأکید کرد: توفیق الهی و رزق قطعی است که با صبر، امید و ایمان به دست می‌آید.

در پایان، وی هویت طلبگی را ترکیبی الهام‌بخش از تلاش علمی، پایداری معنوی و امید به مدد الهی توصیف کرد و گفت: این مسیر، راهی است که هر طلبه با عشق، پشتکار و توکل می‌تواند به تعالی علمی و معنوی برسد.