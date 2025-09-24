حجت الاسلام افضلی: مسئولیت طلبگی بسیار سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی افضلی شامگاه سه شنبه در نشست با طلاب مدرسه علمیه تخصصی الزهرا ساری، با بیان اینکه طلبگی فراتر از صرفاً کسب دانش است، افزود: طلبه باید بداند هدفش از ورود به این راه چیست و چگونه می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد. طلبگی نه فقط درس خواندن، بلکه شناخت مسئولیت‌های دینی و اجتماعی است که باید با دقت و آگاهی کامل پذیرفته شود.

افضلی درباره خطر تمایل به دیده شدن هشدار داد و گفت: گاهی طلبه‌ها به دنبال شهرت و جایگاه می‌روند که این موضوع باعث انحراف از مسیر اصلی و هدف الهی می‌شود. وقتی در فعالیت‌های دینی شرکت می‌کنیم، نباید دنبال عناوین و نشان‌های ظاهری باشیم، بلکه باید به هدف والای الهی پایبند بمانیم.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای تحریف دین و تاریخ، اظهار داشت: دشمنان هیچ‌گاه از برنامه‌هایشان برای ایجاد انحراف در جامعه دینی دست نمی‌کشند و ما باید با مطالعه و آگاهی، از حق دفاع کنیم تا انحرافی در باورهای مردم رخ ندهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص مسیر علمی نیز گفت: دانش واقعی تنها از طریق پرسشگری و جست‌وجوی مستمر به دست می‌آید. نباید از پرسیدن سوال ترسید و باید از صدور فتواهای غیرمسئولانه خودداری کرد.

افضلی به طلاب توصیه کرد که در برابر مشکلات و ناسزاها صبور و متین باشند و رضایت خدا را بالاتر از رضایت مردم بدانند. وی افزود: سه اصل اساسی در بندگی حقیقی عبارت است از باور به اینکه همه چیز از خداست، توکل بر خداوند در تمام امور و تلاش مستمر بدون توقف.

در پایان، حجت‌الاسلام افضلی از نقش اساتید در تربیت علمی و معنوی طلبه‌ها قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: مسیر طلبگی سختی‌هایی دارد اما با همراهی اساتید دلسوز می‌توان به رشد معنوی و علمی دست یافت و وظایف دینی و انقلابی را به خوبی انجام داد.