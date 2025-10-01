  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۰

المحرق پس از ۳۴ سال در ایران؛ استقلال نتیجه پرسپولیس را تکرار می‌کند؟

تیم فوتبال المحرق بحرین که سابقه شکست مقابل پرسپولیس را دارد در دومین حضور خود در تهران رو در روی استقلال قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۹ مهر میهمان استقلال ایران خواهد بود. این دیدار در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود و برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد.

المحرق برای دومین بار در تاریخ رقابت‌های آسیایی به تهران سفر می‌کند. نخستین حضور این تیم در ایران به فینال جام برندگان جام آسیا در سال ۱۹۹۱ برمی‌گردد؛ جایی که در دیدار برگشت جام در جام آسیا مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به میدان رفت و با یک گل شکست خورد. حالا بعد از گذشت بیش از سه دهه، نماینده بحرین دوباره مقابل یکی از تیم‌های بزرگ فوتبال ایران قرار می‌گیرد.

استقلال در این مسابقه انگیزه زیادی دارد تا با حمایت هوادارانش سه امتیاز خانگی را به دست آورد و موقعیت خود در جدول گروهی را تثبیت کند. از سوی دیگر، المحرق با تجربه طولانی در رقابت‌های باشگاهی آسیا امیدوار است با ارائه نمایشی قدرتمند، شانس صعود خود را در ادامه مسابقات حفظ کند و به دومین پیروزی خود در این رقابت ها دست یابد.

این تقابل می‌تواند یادآور خاطرات تاریخی فوتبال باشگاهی آسیا باشد؛ جایی که دوباره تیمی از بحرین برابر یکی از پرطرفدارترین تیم‌های ایران در تهران صف‌آرایی خواهد کرد.

کد خبر 6607183
بهنام روان پاک

