نصراله عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیم فوتبال استقلال برابر شمس آذر که با تساوی به پایان رسید، گفت: حق استقلال در این دیدار تساوی نبود و باید سه امتیاز این بازی را از آن خود می‌کردند. استقلال پس از مدتها یک بازی هجومی را در دستور کار قرار داده بود و تقریباً توپ و میدان را در اختیار داشت ولی هم دروازه بان شمس روز بسیار خوبی داشت و هم مهاجمان استقلال در زدن ضربات نهایی کم دقت بودند و از فرصت های که به دست می آوردند استفاده لازم را نبردند.

مدافعان استقلال تمرینات ویژه نیاز دارند

وی در خصوص عملکرد خط دفاع آبی پوشان هم گفت: متاسفانه بخاطر اشتباهات خط دفاع، استقلال در هفته های ابتدایی امتیازات زیادی از دست داده و باید هرچه زودتر این معضل برطرف شود. در چند بازی اخیر هر بار شاهد یک اشتباه وحشتناک از مدافعان استقلال بوده ایم که منجر به باز شدن دروازه شده است. سرمربی استقلال بهتر است تمرینات ویژه ایی را برای مدافعان در نظر بگیرد. شاید در حال حاضر صدرنشین لیگ اختلاف کمی با استقلال دارد ولی اگر قرار باشد این اشتباهات تکرار شود فاصله بیشتر شده و تلاش برای قهرمانی بیهوده خواهد شد. بنابراین کادر فنی و در راس آن ساپینتو باید تدبیری بیاندیشد تا دیگر شاهد اشتباهاتی که منجر به از دست دادن امتیاز می‌شود نباشیم.

المحرق را می توان شکست داد

کارشناس فوتبال در خصوص دیدار روز چهارشنبه استقلال برابر المحرق که در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد گفت: آبی پوشان مقابل الوصل به یک نتیجه دور از انتظار دست پیدا کردند و ضربه روحی خیلی بدی به تیم وارد شد. حالا آبی پوشان باید به مصاف المحرق بروند و شکست این تیم دور از دسترس نخواهد بود به شرط آنکه اولاً هواداران به ورزشگاه بیایند و از تیم حمایت کنند. دوم اینکه بازیکنان که هنوز در شوک نتیجه الوصل هستند و باید آنرا فراموش کنند. کادر فنی باید تلاش کند فضا را طوری درست کند که تمرینات با نشاط باشد تا بازیکنان از لحاظ روحی و روانی در شرایطی ایده آل قرار گرفته و آماده این بازی حساس شوند. پیروزی در این دیدار می تواند کفه ترازو را به سود آبی پوشان تغییر داده تا باعث تداوم پیروزی‌های استقلال در آینده شود.

آرامش استقلال را نباید برهم زد

وی در خصوص صحبت هایی مبنی براینکه المحرق می تواند سرنوشت ساپینتو را در استقلال رقم بزند گفت: در اینکه استقلال در هفته های اول نتایج خوبی نگرفته شکی وجود ندارد ولی آیا سایر تیم ها هم همه امتیازات را بدست آورده اند و شرایطی مشابه استقلال ندارند؟ در این شرایط حساس نباید آرامش تیم را برهم بزنیم و اجازه بدهیم فضای مسموم علیه استقلال بوجود بیاید. ساپینتو باید از این بازی خانگی بهترین استفاده را ببرد. او و بازیکنان با حمایت هواداران می توانند با ارائه یک بازی زیبا برنده از زمین خارج شده و شرایط جدیدی را بوجود بیاورند. برد برابر المحرق دور از دسترس نیست به شرط آنکه همه یک دل و یک صدا باشند و در بدترین شرایط در زمین از هم حمایت کنند.

از بازیکنان خارجی انتظار بیشتری می‌رود

عبداللهی در خصوص عملکرد بازیکنان غیر ایرانی استقلال گفت: وقتی یک تیم بازیکن خارجی می‌گیرد هدفش این است که آنها بهتر از بازیکنان داخلی باشند و نقش تعیین کننده ای در موفقیت تیم داشته باشند. متاسفانه بازیکنان خارجی استقلال به جز آسانی در چند بازی گذشته کیفیت لازم را از لحاظ فنی نداشتند ولی برابر شمس آذر نشان دادند که رفته رفته با دیگر بازیکنان به هماهنگی تیمی و تاکتیکی رسیده اند و می توان امیدوار بود در آینده چهره واقعی خود را از لحاظ فنی نشان بدهند.

هواداران صبور باشند و استقلال را تنها نگذارند

کارشناس فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: در اینکه هواداران استقلال فصل پیش روزهای سختی را گذراندند و انتظار داشتند استقلال شروعی پر قدرت در فصل جدید داشته باشد شکی نیست و انتظار آنها به حق بوده است. اما در حال حاضر هنور در ابتدای راه هستیم و تا پایان لیگ بازی های زیادی باقی مانده و استقلال می‌تواند خود را به صدر جدول برساند. هواداران استقلال روز چهارشنبه تیم را تنها نگذارند و به دلیل اعتراض به نتایج با استقلال قهر نکرده و با تمام توان از تیم حمایت کنند. بازیکنان به حمایت آنها نیاز دارند و بدون شک حضور پررنگ و حمایت تا پایان بازی می‌تواند کمک بسیار موثری برای موفقیت آبی پوشان در این دیدار حساس داشته باشد.