برنامه ویژه بدنسازی برای مهاجم استقلال جواب داد!

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون مهاجم اهل کشور هائیتی که در نقل و انتقالات تابستانی به تیم فوتبال استقلال پیوست تاکنون در دیدارهای اخیر موفق به ثبت گل برای تیم نشده است، اما در دیدار با ذوب آهن با ارسال پاس موثر خود زمینهساز گل دوم آبیپوشان شد. این موضوع نشاندهنده اهمیت حضور او در ترکیب استقلال و توانایی ایجاد فرصتهای گلزنی برای تیم است.
نازون در ابتدای فصل با مشکل اضافه وزن مواجه بود اما با تصمیم کادر پزشکی و مربی بدنساز استقلال تحت یک رژیم غذایی خاص قرار گرفت. این برنامه توانبخشی و تغذیهای موجب شد که او به تدریج به شرایط بدنی بهتری دست یابد و توان خود را در میدان افزایش دهد. حضور فعال و تحرک بیشتر نازون در دیدار اخیر استقلال مقابل شمس آذر، نشانهای از پیشرفت قابل توجه این بازیکن بود. در نیمه اول همان دیدار او چند فرصت گلزنی ایجاد کرد که یکی از ضرباتش با بدشانسی به تیرک برخورد کرد، اما همین عملکرد نشان داد که او در مسیر بازگشت به فرم ایدهآل قرار دارد.
انتظار میرود نازون در دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ابتدا در ترکیب اصلی تیم قرار گیرد. ادامه روند مثبت این مهاجم با رعایت برنامه غذایی و بدنسازی، میتواند او را به یکی از گزینههای کلیدی کادر فنی استقلال تبدیل کند و نقش مهمی در تقویت خط حمله آبیها ایفا کند.
