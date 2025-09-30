به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مظفری نسب در این زمینه اظهار کرد: بر اساس اخبار واصله از منابع خبری مبنی بر خرید و فروش سکههای تاریخی در ارومیه توسط قاچاقچیان، این موضوع به سرعت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از هماهنگیهای لازم با پلیس تخصصی آگاهی پلیس امنیت اقتصادی، عملیات اجرایی آغاز شد و با تشکیل یک اکیپ تلفیقی از یگان حفاظت و پلیس امنیت اقتصادی، پس از شناسایی قاچاقچیان و محل نگهداری اشیا و سکههای تاریخی، با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده، عملیات دستگیری قاچاقیان با موفقیت انجام شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی، تصریح کرد: در این عملیات، یک نفر از قاچاقچیان دستگیر و تعداد ۱۹ قطعه اقلام تاریخی کشف و ضبط شد.
مظفرینسب گفت: یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی مصمم به حفظ و حراست از آثار تاریخی بوده و هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه را با قاطعیت پیگیری خواهیم کرد.
