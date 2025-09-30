۶۳ میلیارد تومان برای تکمیل آرامگاه شمس تبریزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نجف زاده ظهر سه شنبه در همایش بین‌المللی شمس و مولانا در خوی، آرامگاه شمس تبریزی را قلب تپنده فرهنگ ایران دانست و افزود: طرح آرامگاه شمس متعلق به خوی نیست بلکه یک طرح ملی و جهانی است و اتمام آن به جد پیگیری می‌شود.

وی با اعلام جزئیات موافقت‌نامه امضا شده گفت: طبق این توافق، ۶۳ میلیارد تومان اعتبار برای اتمام این طرح اختصاص یافته است که ۵۰ درصد آن توسط وزارت میراث‌فرهنگی و ۵۰ درصد توسط استانداری آذربایجان غربی تامین خواهد شد تا سال آینده شاهد افتتاح رسمی آرامگاه شمس تبریزی در خوی باشیم.

نجف زاده همچنین بر اهمیت معرفی جهانی شخصیت شمس تبریزی تأکید و تصریح کرد: شمس تبریزی باید محوری باشد که جهان به صلح متعادل برسد. علاوه بر خوی، باید نام و تصویر شمس بر بیلبوردهای پایتخت، تبریز و سایر شهرها بدرخشد، چرا که شمس متعلق به همه ایران است.

تزریق ۳۰ میلیارد تومان برای پروژه شمس در خوی در سال جاری

مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی نیز با اشاره به پروژه آرامگاه شمس تبری در خوی گفت: این پروژه به مساحت ۷ هزار مترمربع و زیربنای ۳۷۰۰ مترمربع بوده که زمین این پروژه توسط وزارت‌خانه به تعداد ۱۵ قطعه خریداری شده است.

وی ادامه داد: کلنگ‌زنی این پروژه از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و از آن زمان تا سال ۱۴۰۲، ۱۵ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص یافته است.

صفری افزود: امسال پروژه با تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از حالت رکود خارج شد و امسال شاهد افزایش پیشرفت دو برابری این پروژه به نسبت سال‌های قبل بودیم.

این طرح با هدف ارتقای جایگاه فرهنگی و گردشگری خوی و معرفی میراث‌معنوی ایران، گامی مهم در زمینه توسعه گردشگری اخلاق و عرفان در کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود نقش مؤثری در جذب گردشگران داخلی و بین‌المللی ایفا کند.