وزیر میراث:اختصاص ۳۴ همت اعتبار برای رونق گردشگری؛تصویب ۵ مشوق کلیدی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری عصر سه شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اظهار کرد: ۲۰ همت از طریق بانک مرکزی، ۴ همت از محل صندوق توسعه، ۴ همت از طریق بانکها و ۶ همت از محل مشاغل روستایی در اختیار فعالان این بخش قرار میگیرد. باور داریم رونق آذربایجان غربی به معنای رونق ایران است.
وی با اشاره به روند رو به رشد ورود گردشگران خارجی گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷ میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شدند و هدفگذاری ما رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
صالحی امیری توسعه گردشگری را فراتر از یک فعالیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: گردشگری دیپلماسی فرهنگی، اشتغالآفرینی، امنیتزایی و فرصت شناخت ملتها از یکدیگر است.
یک میلیون نفر در صنعت گردشگری کشور فعال هستند
وی اضافه گرد: ما متعهد هستیم تا پایان برنامه هفتم، ۱۰۰ هزار شغل پایدار در این حوزه ایجاد کنیم. هماکنون بیش از یک میلیون نفر در صنعت گردشگری و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صنایعدستی فعال هستند که سهم آذربایجان غربی پنج هزار هنرمند و چهار هزار کارگاه است.
وزیر میراثفرهنگی اولویت دولت در جذب گردشگر را کشورهای آسیایی، حاشیه خلیجفارس، همسایگان و چین، هند و روسیه عنوان کرد و گفت: آذربایجان غربی با برخورداری از جاذبههای تاریخی، مذهبی و طبیعی، بهویژه وجود قدیمیترین کلیساها، ظرفیت ویژهای برای جذب گردشگران زیارتی و فرهنگی دارد. با این حال، توسعه زیرساختها مهمترین نیاز استان برای پذیرش گردشگر انبوه است.
وی با تأکید بر رویکرد دولت در واگذاری امور تصدیگری به بخشخصوصی افزود: تمام اختیارات اجرایی در حوزه گردشگری به استانداران تفویض شده و فرآیند صدور مجوزها در استان تسهیل خواهد شد. ما باید از نگاه سنتی عبور کنیم و بپذیریم که بخش خصوصی دلسوز کشور است.
تصویب ۵ مشوق کلیدی در حوزه گردشگری کشور
صالحیامیری از تصویب پنج مشوق کلیدی برای توسعه زیرساختهای گردشگری خبر داد و گفت: سرمایهگذاران میتوانند هتلهای ترکیبی شامل واحدهای اقامتی و تجاری احداث کنند. ورود ۲۰۰ قلم کالای مورد نیاز هتلها با معافیت مالیاتی، ایجاد تأسیسات گردشگری در حاشیه سدها و دریاچهها، تغییر کاربری اراضی بهمنظور فعالیت گردشگری با معافیت ۱۰۰ درصدی و کاهش ۸۰ درصدی عوارض ساخت هتل در کلانشهرها از جمله این مشوقهاست.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای بیبدیل آذربایجانغربی در حوزه تاریخ، فرهنگ و طبیعت، این استان را «نماد انسجام ملی» و «سرزمینی با توانایی تبدیلشدن به قطب گردشگری ایران» توصیف کرد و گفت: حمایت از بخش خصوصی، توسعه زیرساختها و معرفی ظرفیتهای ناشناخته آذربایجان غربی میتواند جایگاه ایران را در نقشه گردشگری جهانی ارتقا دهد.
چهره زیبای ایران و آذربایجان غربی بهدرستی به جهان معرفی نشده است
صالحیامیری با بیان اینکه ایران ما ایرانی متکثر است که همه اقوام آن از حقوق برابر برخوردارند، گفت: این سرزمین همچون رنگینکمانی زیباست که هر بخش آن جلوهای از وحدت و همبستگی ملی را به تصویر میکشد و آذربایجان غربی نماد انسجام و اتحاد ایرانیان است.
صالحی امیری با اشاره به غنای تاریخی این استان گفت: آذربایجان غربی سرزمین رازها و رمزهاست؛ در هر نقطه آن اثری از تاریخ ایران نهفته است. این ظرفیت میتواند برگهای زرینی به تاریخ و فرهنگ ایران بیفزاید.
وزیر میراثفرهنگی با بیان اینکه چهره زیبای ایران و آذربایجان غربی بهدرستی به جهان معرفی نشده است، تأکید کرد: معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این استان به نسل جوان ضرورتی استراتژیک است تا انگیزه مهاجرت کاهش یافته و دلبستگی به سرزمین تقویت شود. آذربایجانغربی میتواند به یکی از قطبهای اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.
صالحیامیری گفت: هر گردشگری که به این استان وارد میشود باید احساس نشاط و شادمانی داشته باشد. من امروز از ارتفاعات خوی چشماندازی دیدم که بینظیر است اما متأسفانه این ظرفیتها بهدرستی معرفی نشده است.
مرز و گردشگری دو مزیت اصلی آذربایجان غربی است
استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه آذربایجان غربی، استانی دارای فرصتهایی برای رونق اقتصادی است، افزود: آذربایجان غربی جزو استانهای امن کشور و ظرفیتی برای جذب گردشگر است و این استان با وجود پتانسیلها و نعمتهای خدادادی باید یک پشتوانه برای کشور باشد.
رضا رحمانی با بیان اینکه در استان توسعه همه جانبه ای شروع شده است، گفت: سرمایه گذاری، ستاد احیای دریاچه ارومیه و ستاد فرصتهای اقتصادی مرز و ستاد فناوری نوآوری در اولویتهای برنامه ریزی استان قرار دارند.
وی با اشاره به همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان«اینوا» گفت: با هدف شناساندن استان بسته ها و فرصتهای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف تعریف شد.
رحمانی با اشاره به فعالیت معادن مختلف از جمله تعداد معادن طلا، در استان، گفت: مرز، کشاورزی، معدن، صنعت، گردشگری از ظرفیتهای مهم استان هستند اما فرصتهای مرز و گردشگری، جزو فرصتهای زودبازده هستند.
بازگشایی مرز هفتم در آذربایجان غربی در دست اقدام است
استاندار آذربایجان غربی، وجود ۶ مرز در استان را ظرفیتی بی بدیل دانست و گفت: بازگشایی مرز هفتم در استان نیز در دست اقدام است.
وی بر ضرورت تغییر نگرش به فرصتهای سرمایه گذاری با هدف توسعه، اظهار کرد: این استان ظرفیت های منحصربه فرد و آثار و بناهای تاریخی مثل تخت سلیمان، تپه حسنلو دارد که باید این ظرفیتها معرفی شوند و زمینه جذب گردشگر را فراهم کنیم.
رحمانی با اشاره به آغاز تحول در زیرساختهای گردشگری در استان گفت: اگر چه استان ظرفیتهای مختلفی را دارد اما مرز و گردشگری راه نجات استان و فرصتی زودبازده برای توسعه است.
وی خواستار مشارکت مردم و سازمانهای مردمنهاد در بخشهای مختلف شد و اظهار کرد: مردم و سمنها در رونق گردشگری همراهی و مشارکت کنند.
رحمانی با بیان اینکه حضور وزیر میراث در استان و در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نقطه عطفی برای استان خواهد بود و تصمیمات موثر گرفته خواهد شد، گفت: با توجه دومین سفر وزیر میراث فرهنگی در سال جاری به استان نشان از توجه دولت و وزارت به حوزه گردشگری استان دارد.
نظر شما