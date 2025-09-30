وزیر میراث فرهنگی: آذربایجان غربی به قطب گردشگری و فرهنگی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از آرامگاه شمس تبریزی افزود: در این استان سه اثر ثبت جهانی داریم و صدها اثر ارزشمند دیگر نیز وجود دارد،این استان می تواند به قطب فرهنگی و گردشگری کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: این استان در مسیر یک جهش بزرگ توسعه‌ای قرار گرفته و در آینده نزدیک مردم ثمرات این حرکت را خواهند دید و شتاب ایجاد شده در مسیر توسعه، زمینه پاسخگویی به مطالبات مردم و بهبود معیشت آنان را فراهم خواهد کرد.

صالحی امیری از آذربایجان غربی به عنوان نماد وحدت، وفاق و مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی عنوان کرد و ادامه داد: آذربایجان‌غربی می‌تواند نماد انسجام، وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز در کشور باشد.

خوی با پیشینه تاریخی از فرهنگی غنی برخوردار است

وی هدف از سفر خود به آذربایجان‌غربی را حضور در کنگره ملی شمس و مولانا و بررسی مسائل و مشکلات استان عنوان کرد و اظهار کرد: تلاش ما این است که در حد توان دولت، موانع موجود برطرف شود تا مردم بیش از پیش احساس رضایتمندی کنند؛ چرا که باور داریم رونق آذربایجان‌غربی به معنای رونق ایران است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: خوی شهری با پیشینه‌ تاریخی و فرهنگی غنی بوده و از جمله شهرهای بزرگ در حوزه تاریخ و فرهنگ است که باید با نگاهی ملی در این شهر سرمایه‌گذاری و آن را به یکی از قطب‌های فرهنگی و گردشگری کشور تبدیل کنیم.

صالحی امیری به همراه استاندار آذربایجان غربی، برای شرکت در یازدهمین دوره همایش بین‌المللی شمس و مولانا به خوی سفر کرده است؛ این همایش با هدف گرامیداشت مقام عرفانی شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین بلخی و توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه برگزار می‌شود.

۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص یافت

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: امسال ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از منابع مختلف برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق صنایع‌دستی کشور اختصاص یافته که آذربایجان‌غربی نیز از این ظرفیت بهره‌مند خواهد شد.

صالحی امیری افزود: از مجموع ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی، ۴ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، ۴ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها و ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از محل طرح‌های اشتغال روستایی و کارگاه‌های زودبازده تأمین خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: نیاز است این ظرفیت بزرگ ابتدا به ایرانیان و سپس به جهانیان معرفی شود تا مجموعه شمس تبریزی با ارزش واقعی خود، توسعه یافته و زیرساخت‌های گردشگری در خوی تقویت شود و موجب جذب گردشگر از سراسر منطقه و جهان شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری بر قطب‌های فرهنگی گفت: اگر بر محورهای فرهنگی سرمایه‌گذاری کنیم، اقتصاد و فرهنگ شهر متحول خواهد شد و جوانان احساس غرور و تعلق بیشتری خواهند داشت. جوانان آذربایجان و ایران باید بدانند چه سرمایه عظیمی در اختیار دارند و افتخار زندگی در این جغرافیا را داشته باشند.

مجموعه شمش تبریزی سریعتر به بهره برداری برسد

صالحی‌امیری تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی کنیم تا مجموعه شمس هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد. فعالیت این مجموعه باعث افزایش حضور مسافران، رونق بازار، فعال شدن دانشگاه و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان‌غربی گفت: این استان با برخورداری از سه اثر ثبت جهانی و صدها اثر ملی، یکی از بزرگ‌ترین جذابیت‌های گردشگری جهان را در اختیار دارد. آذربایجان غربی با تنوع اقوام، ادیان و فرهنگ‌ها می‌تواند الگویی از انسجام ملی برای ایران و قطب فرهنگی برای جهانیان، به‌ویژه همسایگان باشد.

برنامه‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این سفر شامل بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی مقبره شمس تبریزی، بازار تاریخی و بافت سنتی خوی و همچنین هتل پنج‌ستاره در حال احداث امام رضا(ع) بود تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری منطقه، راهکارهای توسعه پایدار گردشگری و میراث‌فرهنگی را بررسی کند.