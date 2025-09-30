کشف ۴۰۰ گرم طلای مسروقه و دستگیری سارق در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدحسنی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزلی در یکی از محلات بندر"کنگ"، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تشکیل تیم عملیاتی و انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، ظرف کمتر از ۲۴ ساعت موفق به شناسایی سارق شده و با هماهنگی قضایی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی بندرلنگه خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقدار ۴۰۰ گرم طلای مسروقه متعلق به مالباخته کشف و پس از انجام مراحل قانونی، به صاحب آن بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی قضایی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.