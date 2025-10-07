پیام تسلیت معاون وزارت بهداشت در پی فوت سومین دانشجوی علوم پزشکی سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جان باختن یکی از مصدومان سانحه رانندگی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دکتر حبیبی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
خبر تاسف انگیز درگذشت دانشجوی عزیز، خانم فاطمه شیرازی که پس از تحمل روزهایی سخت علیرغم تلاش بسیار زیاد گروه درمانی با انجام چندین عمل جراحی بر اثر سانحهی دلخراش تصادف، دعوت حق را لبیک گفت، موجب اندوه و تأثر عمیق گردید.
این ضایعهی دردناک را به خانوادهی محترم ایشان، دوستان، همکلاسیها و جامعهی دانشگاهی تسلیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و مغفرت واسعه و برای خانوادهی صبورشان آرامش، صبر و اجر فراوان مسئلت دارم.
یاد و خاطرهی خانم شیرازی آن دانشجوی جوان، مؤمن و پرتلاش در دل دانشگاه و میان همکلاسیهایش جاودان خواهد ماند».
