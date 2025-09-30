اسماعیلی: کاهش تراز آب دریای خزر نتیجه تغییرات اقلیمی است

روح‌الله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیرات تغییرات اقلیمی بر دریای خزر و پیامدهای کاهش تراز آب این دریا اظهار داشت: تغییرات اقلیمی که منجر به افزایش دما و کاهش بارش در منطقه شده است، باعث کاهش ورود آب‌های سطحی به رودخانه‌های اصلی حوزه دریای خزر مانند رودخانه ولگا شده است. این کاهش منابع آبی سطحی به شدت تراز آب دریای خزر را پایین آورده است.



وی افزود: هرچند شدت این کاهش در ایران به اندازه کشورهایی مانند قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه نیست، اما در چند سال اخیر روند کاهش تراز آب دریای خزر در ایران نیز افزایش یافته است.



معاون محیط زیست مازندران تأکید کرد که دریای خزر به عنوان منبعی مشترک بین هشت کشور، نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر میان کشورهای حوزه است و در نشست‌های بین‌المللی، از جمله جلسه اخیر برگزار شده در آذربایجان، این موضوع به صورت جدی مطرح شده است.



اسماعیلی به مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی مرتبط با دریای خزر اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های مهم، اراضی مستحدثه است؛ این اراضی بخشی از دریاست که در اثر کاهش سطح آب از آن خارج شده و در صورت عدم نظارت کافی، ممکن است دچار تصرفات غیرقانونی، تخریب و تجاوز شود که نیازمند مدیریت دقیق و مراقبت است.



وی همچنین وظایف دستگاه‌های اجرایی در ایران را تشریح کرد و بیان داشت: وزارت جهاد کشاورزی باید برای کاهش مصرف سموم کشاورزی و کنترل آلایندگی‌ها تلاش کند، مرکز مطالعات ملی دریای خزر مسئول بررسی و پایش تراز آب این دریا است، سازمان بنادر وظیفه نظارت بر تاسیسات دریایی را دارد و سازمان محیط زیست باید کیفیت آب و ورود منابع آبی سطحی را مدیریت نماید.



روح‌الله اسماعیلی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف اجرایی، بتوان وضعیت دریای خزر را به سمت بهبود و حفظ پایدار این اکوسیستم ارزشمند هدایت کرد.

