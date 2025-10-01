امام حسن عسکری(ع) «شیعه تراز» را معرفی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم جشن ولادت امام حسن عسکری (ع) و مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت در مسجد مقدس جمکران با تبریک این میلاد به محضر امام زمان (عج) اظهار داشت: امید است خداوند به برکت این مناسبت مسلمانان را یاری و دشمنان به‌ویژه صهیونیست‌ها را نابود و ذلیل گرداند.

وی در ابتدای سخنان خود یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله، شهدای دفاع مقدس و امام خمینی (ره) را گرامی داشت و گفت: سید حسن نصرالله ارتباط ویژه‌ای با امام زمان (عج) داشت و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحبوحه جنگ ۳۳ روزه توصیه به قرائت دعای جوشن صغیر برای پیروزی مقاومت کردند و در مسجد مقدس جمکران برای این پیروزی دعا نمودند.

این استاد حوزه علمیه سپس با اشاره به زندگی کوتاه اما پرمعنای امام حسن عسکری (ع) تصریح کرد: یکی از چالش‌های دوران ایشان، تردید در امامت بود که به دلیل دوری آن حضرت از مدینه و وجود برادری به نام سید محمد ایجاد می‌شد.

رفیعی افزود: امام عسکری (ع) در شرایط دشوار، مسئولیت سنگین حفاظت از وجود مقدس حضرت ولی عصر (عج) را برعهده داشتند و در عین حال با نشان دادن فرزند خود به یاران خاص، جانشین خویش را معرفی کردند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین محور حیات ایشان، معرفی ویژگی‌های شیعه تراز بود؛ شیعه‌ای که دیگران را بر خود ترجیح دهد، در جایگاه‌های امر الهی حضور یابد، از نهی‌های خدا دوری کند و زینت اهل بیت (ع) باشد نه مایه ننگ آنان.

رفیعی با هشدار نسبت به برخی آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی افزود: اگر فردی در مجلس غیبت، ربا، شراب یا بی‌حجابی باشد نمی‌تواند خود را شیعه بداند. شیعه واقعی کسی است که در اوامر الهی مطیع و از منکرات دور باشد.