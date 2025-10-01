  1. استانها
امام حسن عسکری(ع) «شیعه تراز» را معرفی کردند

قم- استاد حوره علمیه قم گفت: امام حسن عسکری(ع) در کنار حفاظت از وجود مقدس امام زمان (عج)، معیارهای «شیعه تراز» را برای همیشه مشخص کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم جشن ولادت امام حسن عسکری (ع) و مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت در مسجد مقدس جمکران با تبریک این میلاد به محضر امام زمان (عج) اظهار داشت: امید است خداوند به برکت این مناسبت مسلمانان را یاری و دشمنان به‌ویژه صهیونیست‌ها را نابود و ذلیل گرداند.

وی در ابتدای سخنان خود یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله، شهدای دفاع مقدس و امام خمینی (ره) را گرامی داشت و گفت: سید حسن نصرالله ارتباط ویژه‌ای با امام زمان (عج) داشت و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحبوحه جنگ ۳۳ روزه توصیه به قرائت دعای جوشن صغیر برای پیروزی مقاومت کردند و در مسجد مقدس جمکران برای این پیروزی دعا نمودند.

این استاد حوزه علمیه سپس با اشاره به زندگی کوتاه اما پرمعنای امام حسن عسکری (ع) تصریح کرد: یکی از چالش‌های دوران ایشان، تردید در امامت بود که به دلیل دوری آن حضرت از مدینه و وجود برادری به نام سید محمد ایجاد می‌شد.

رفیعی افزود: امام عسکری (ع) در شرایط دشوار، مسئولیت سنگین حفاظت از وجود مقدس حضرت ولی عصر (عج) را برعهده داشتند و در عین حال با نشان دادن فرزند خود به یاران خاص، جانشین خویش را معرفی کردند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین محور حیات ایشان، معرفی ویژگی‌های شیعه تراز بود؛ شیعه‌ای که دیگران را بر خود ترجیح دهد، در جایگاه‌های امر الهی حضور یابد، از نهی‌های خدا دوری کند و زینت اهل بیت (ع) باشد نه مایه ننگ آنان.

رفیعی با هشدار نسبت به برخی آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی افزود: اگر فردی در مجلس غیبت، ربا، شراب یا بی‌حجابی باشد نمی‌تواند خود را شیعه بداند. شیعه واقعی کسی است که در اوامر الهی مطیع و از منکرات دور باشد.

