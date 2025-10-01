به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پیرغلامان مهدوی که در شبستان بقیع مسجد جمکران برگزار شد، ضمن تبریک سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: این میلاد خجسته را به محبان اهل‌بیت (ع) و فرزند برومند آن حضرت، حضرت ولی‌عصر (عج) تبریک می‌گوییم و در آستانه سالروز وفات حضرت معصومه (س) نیز تسلیت عرض می‌کنیم.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان اینکه خادمان مهدوی سال‌های طولانی در این مکان مقدس خدمت کرده‌اند، گفت: خوشا به حال آنان که با این خدمت، سوغاتی ارزشمند برای آخرت خود آماده کرده‌اند. برخی اعمال انسان مایه افتخار و برخی دیگر مایه شرمندگی است، بنابراین باید کوشید کارنامه زندگی‌مان در پیشگاه الهی مایه سربلندی باشد.

وی افزود: شما خادمان که عمر خود را در خدمت به این مکان نورانی گذرانده‌اید، در قیامت می‌توانید با افتخار کارنامه‌تان را عرضه کنید، همانگونه که قرآن کریم می‌فرماید: «هاؤم اقرؤوا کتابیه».

حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران شایسته آن است که شب و روز در خدمت او باشیم و این ملت آگاه، شجاع و مقاوم در برابر جنگ ترکیبی دشمنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایستاده و امروز شاهد شکل‌گیری وحدت میان مردم، نهادها و جریان‌های سیاسی هستیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده تصریح کرد: آرزو داریم روزی فرا برسد که پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم اسلام به دست مبارک حضرت ولی‌عصر (عج) برافراشته شود و ما نیز در آن مراسم عظیم حضور داشته باشیم. بزرگ‌ترین آرزوی ما در دنیا حضور در کنار حضرت و در آخرت، رضایت آن ولی‌الهی است.