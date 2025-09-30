جشنواره ملی داستان «شوباد» برای احیای ادبیات بومی کهنوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شیرین عبدالله نژاد، پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان کهنوج اظهار داشت: نخستین جشنواره داستان با عنوان «شوباد» با گستره ملی در این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های غنی کهنوج در حوزه شعر و داستان افزود: جلسات مقدماتی این رویداد در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و با هماهنگی فرمانداری کهنوج برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

عبدالله نژاد، هدف این جشنواره را ترویج فرهنگ و ادبیات بومی منطقه دانست و بیان کرد: شرکت‌کنندگان باید شناخت کافی از شهرستان داشته باشند.

وی سطح کیفی این جشنواره را خیلی بالا توصیف کرد و گفت: این رویداد به صورت سالانه در شهرستان کهنوج برگزار می شود.

عبدالله نژاد، هم افزایی و همکاری همه ادارات شهرستان کهنوج را در کنار تلاش‌های تمام وقت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان برای برگزاری موفق این برنامه ضروری دانست و گفت: ارتقای شاخص‌های فرهنگی و ادبی، گامی مهم در مسیر توسعه فرهنگی منطقه است.

وی افزود: این جشنواره با گستره کشوری برگزار می شود که تمام هنرمندان سراسر کشور می توانند در این جشنواره شرکت کنند.