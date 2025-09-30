رضاییان: هواداران استقلال از ما حمایت کنند/ مقابل الوصل شرمنده شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: بازی اول را به حریف واگذار کردیم و متأسفانه نتوانستیم آن‌طور که انتظار می‌رفت پاسخ حمایت هواداران را بدهیم. این نتیجه جز حس شرمندگی برای ما و طرفداران چیزی نداشت.

وی افزود: فردا یک مسابقه دشوار در پیش داریم و تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا با نهایت توان و تمرکز وارد زمین شویم. امیدوارم بتوانیم عملکرد خوبی ارائه کرده و نتیجه‌ای که شایسته هواداران باشد را کسب کنیم.

رضاییان خطاب به هواداران گفت: از همه آن‌ها دعوت می‌کنم فردا با حضور پرشور خود در ورزشگاه، تیم را حمایت کنند. استقلال متعلق به هواداران است؛ در روزهای سخت کنار ما هستند و در روزهای خوب، شادی‌اش برای آن‌هاست. حضور آن‌ها می‌تواند نیروی مضاعفی برای ما باشد.

رضاییان در پاسخ به پرسشی درباره اختلافات احتمالی بین بازیکنان ایرانی و خارجی استقلال اظهار داشت: انکار کردن مشکلات به تنهایی راه‌حل نیست. بهترین راه این است که در زمین مسابقه نشان دهیم که اتحاد و همدلی بین ما وجود دارد. در تیم‌های بزرگ، طبیعی است که چنین مسائلی پیش بیاید، اما مهم این است که همه به عنوان یک خانواده کنار هم باشیم. در سایر تیم‌ها ممکن است اشتباهات بازیکنان کمتر دیده شود، اما در تیم‌های بزرگ، هر بازیکن باید با اعتماد به نفس کامل بازی کند و همبستگی در تیم حفظ شود.

او افزود: اشتباه برای هر بازیکنی رخ می‌دهد و من هم از این قاعده مستثنی نیستم. اما خانواده استقلال باید پشت بازیکنان باشد و به آن‌ها روحیه بدهد. اطمینان دارم روزهای موفقیت برای عارف آقاسی و آرمین سهرابیان در پیش است و همه ما در کنار هم برای پیشرفت تیم تلاش خواهیم کرد.

مدافع استقلال گفت: ما با تمام توان و جان خود در زمین حاضر خواهیم شد، اما گاهی نتیجه مطابق انتظار ما شکل نمی‌گیرد. با این حال، همه ما بهترین‌ها را برای استقلال می‌خواهیم و اعتقاد داریم که متعلق به یک خانواده بزرگ هستیم. اتحاد و تلاش مشترک، رمز موفقیت ما خواهد بود.