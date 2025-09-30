  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵

توهین تماشاگران دلیل مشترک تنبیه انضباطی استقلال و پرسپولیس

آرای جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص توهین تماشاگران چند تیم لیگ برتری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای کمیته انضباطی در خصوص رقابت های فصل جاری لیگ برتر اعلام شد که به شرح زیر است:

* باشگاه استقلال: به دلیل توهین تماشاگران منتسب به این تیم مبلغ ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرا و قطعی.

* باشگاه پیکان: به دلیل سوئ رفتار تیمی و نقص اصول کلی رفتار از بابت حضور فاقد مجوز در رختکن ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرا و قطعی.

* میثم تیموری: به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی دو جلسه محرومیت از همراهی تیم که یک جلسه به مدت ۶ ماه تعلیق می گردد + ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی

* باشگاه چادرملو: به دلیل نقض اصول کلی رفتار از طریق ورود تماشاگران به ورزشگاه بدون بلیت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرا و قطعی.

* باشگاه پرسپولیس: فحاشی تماشاگران منتسب و پرتاب اشیا ۵۰ میلیون تومان قابل اجرا و قطعی.

* باشگاه سپاهان: نقض اصول کلی رفتار از طریق ورود تماشاگران بدون بلیت در بازی ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرا و قطعی.

* باشگاه تراکتور: نقض اصول کلی رفتار از طریق تاخیر در ورود به زمین و استفاده از مواد دودزا در بازی ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرا و قطعی.

* محمد اسفندیار پور مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان: به دلیل نقض اصول کلی رفتار یک ماه محروم از حضور در محل مسابقات گل گهر که نیمی از آن تعلیق می گردد + ۵۱ میلیون تومان جریمه غیرقابل اجرا

* ابوذر خواجوی منتسب به باشگاه گل گهر سیرجان: ۴ ماه محرومیت از حضور در ورزشگاه محل برگزاری تیم گل گهر + ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی غیر قابل اجرا.

* پژمان نوری مدیرعامل ملوان بندرانزلی به دلیل نشر اکاذیب ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی قابل تجدیدنظرخواهی

* باشگاه ملوان به دلیل نقض اصول کلی رفتار در ورود غیرمجاز تماشاگران ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرا.

