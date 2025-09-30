سرمربی المحرق: بازی سختی مقابل استقلال داریم؛ با ساپینتو همکلاسی بودم

به گزارش خبرنگار مهر، «فرناندو مانوئل خسوس سانتوس» در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال ایران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: می‌دانیم روبه‌روی یکی از قدرتمندترین تیم‌های ایران قرار می‌گیریم؛ تیمی که بازیکنان باتجربه و توانمندی دارد. انتظار داریم فردا هواداران زیادی در ورزشگاه حاضر شوند و فضای ویژه‌ای ایجاد کنند. این بازی برای ما تجربه‌ای ارزشمند خواهد بود، زیرا مقابل حریفی بزرگ بازی می‌کنیم.

او ادامه داد: خوشحالی بزرگی است که بعد از سال‌ها دوباره روبه‌روی ساپینتو قرار می‌گیرم. او را از دوران کودکی می‌شناسم؛ زمانی که حدود ۱۰ سال داشت، همکلاسی من بود و بعدها نیز در یک مقطع هم‌تیمی شدیم. از همان زمان ارتباط نزدیکی میان ما وجود داشته است.

وی افزود: ساپینتو از زمان ورودش به دنیای مربیگری تجربیات ارزشمندی اندوخته و پیش از حضور در استقلال، تیم‌های سطح بالایی را هدایت کرده است. او شناخت بالایی از فوتبال دارد. ساپینتو دوست من است، اما فردا در زمین رقیب خواهیم بود. همان‌طور که استقلال برای سه امتیاز تلاش می‌کند، ما هم هدف مشابهی داریم.

سرمربی المحرق در پایان تأکید کرد: این دیدار برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد. فردا هر دو به دنبال پیروزی خواهیم بود، اما بعد از پایان مسابقه، طبق رسم رفاقت، به ساپینتو دست می‌دهم و برای موفقیتش در ادامه کار آرزو می‌کنم.