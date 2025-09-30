به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح طاهری‌نسب با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز طرح دریابست ویژه فصل صید میگو از یکم تا نهم مهرماه، گفت: این طرح با هدف حفاظت از ذخایر و بازسازی طبیعی جمعیت میگو در آب‌های استان به اجرا درآمد و خوشبختانه با همکاری مطلوب جامعه صیادی استان، به‌ویژه تعاونی‌های صیادی میگوگیر، به نتایج مثبتی دست یافت.

وی افزود: بر اساس نتایج تحقیقات پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و با مشورت نمایندگان جامعه صیادی استان، مقرر شد فصل صید میگو از دهم مهرماه و بلافاصله پس از پایان دریابست آغاز شود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان با تاکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات صید، خاطرنشان کرد: در طول فصل صید، شناورهای صیادی ملزم به رعایت زمان و محدوده‌های تعیین‌شده بوده و یگان حفاظت منابع آبزیان نیز با جدیت بر حسن اجرای قوانین نظارت خواهد داشت.

گفتنی است، در فصل صید میگوی استان هرمزگان بیش از ۲۰۰ فروند شناور صیادی در شهرستان‌های قشم، میناب، سیریک و بندرخمیر فعالیت خواهند داشت.