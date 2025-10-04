صید میگو در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح طاهری‌نسب اظهار کرد: طرح دریابست با هدف حفظ ذخایر میگو و مدیریت بهینه صید در شهرستان‌های سیریک، میناب، قشم، بندرعباس و بندرخمیر از یکم تا نهم مهر اجرا شد.

وی افزود: صیدگاه میگو در استان از سیریک در شرق هرمزگان تا منطقه طولای قشم است.

وی گفت: پارسال هزار و ۵۰۰ تن میگو سرتیز و سُره از آب‌های استان صید شد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان بیان کرد: در فصل صید میگوی هرمزگان بیش از ۲۰۰ فروند شناور صیادی در شهرستان‌های قشم، میناب، سیریک و بندرخمیر فعالیت دارد.

طاهری‌نسب گفت: با توجه به برآورد پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان صید میگو تا اواخر آبان ادامه دارد.