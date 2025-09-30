نماینده سابق ولی فقیه در سوریه: نباید شهدا را سیاسی و جناحی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری عصر سهشنبه در همایش یادواره شهدای گوهرشاد، حرم مطهر رضوی و شهدای منا در مشهد اظهار کرد: سید حسن نصرالله به گردن همه مردم ما و امت بشری حق دارد، هنوز هم نام او بر کیان صهیونیسم لرزه میاندازد.
نماینده سابق ولی فقیه در سوریه بیان کرد:حدود نیمی از مردم کره زمین و به عبارتی چهار میلیارد نفر بعد از طوفان الاقصی منتظر سخنرانی شهید نصرالله بودند تا ببینند چه میگوید و موضع او چیست.
وی اضافه کرد: ما وظیفه داریم شهدا را زنده بداریم و با آنها زندگی کنیم، باید در همه مواضع، زندگی ما رنگ شهدا داشته باشد.
طباطبایی اشکذری اظهار کرد: باید خانواده شهدا را بزرگ بداریم و نباید شهدا را سیاسی و جناحی کنیم.
نماینده سابق ولی فقیه در سوریه ادامه داد: شهید متعلق به انقلاب، نظام و ولایت است و باید همه آنها را تکریم کنیم.
