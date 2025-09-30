الموسوی: سید حسن نصرالله پرچمدار اتحاد و مقاومت در جهان اسلام است 

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یاسین الموسوی شامگاه سه شنبه در مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله که امشب در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار شد، اظهار کرد: دو شخصیتِ مؤثر در مقاومت وجود داشتند. شهید حاجقاسم سلیمانی در میدان حضور فعال داشت.
امام جمعه بغداد گفت: آنچه افتخار این حرکتهاست این است که مردمی از نقاط مختلف قیام کردند، زیر یک پرچم و با یک رهبر متحد شدند؛ و این همان نقش برجستهی سید نصرالله است.
وی افزود: سید حسن نصرالله امام مقاومت بود و این ارتش بزرگ اسلامی را سامان داد و آن را زیر پرچم یک فقیهِ شجاع و توانمند قرار داد.
الموسوی خاطر نشان کرد: صرفنظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید نشسته است، ترامپ یا بایدن یا هر شخص دیگری سیاستهای کلیِ آمریکایی علیه مردم، بهویژه مستضعفان و شیعیان، تغییر ماهوی پیدا نکرده است. همهی اینها در برابر مردم و آرمانهای محرومان قرار دارند.
امام جمعه بغداد با اشاره به اینکه ضرورت امروز ما اتحاد و همبستگی است، گفت: باید وحدت داشته باشیم تا بتوانیم در برابر توطئهها و فشارها ایستادگی کنیم.
وی بیان کرد: اتحاد شیعیان و همپیمانی با دیگر مستضعفان، کلید پیشبرد اهداف مقاومت و حفاظت از دستاوردهایی است که شهدا برای آنها جان خود را نثار کردند.
الموسوی با اشاره به شهداء و فرماندهان مقاومت، از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: تفاوتی میان ایران، عراق و لبنان وجود ندارد و همه در یک جبهه قرار دارند؛ ما همه در یک جنگیم و باید زیر پرچم رهبر واحد قرار داشته باشیم.
امام جمعه بغداد با خاطر نشان کردن اینکه سید حسن نصرالله پرچمدار اتحاد و مقاومت در جهان اسلام است، ابراز کرد: اتحاد میان شیعیان و مستضعفان از اهمیت بالایی برخوردار است.
