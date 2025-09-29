  1. استانها
میدان شهدای مشهد میزبان نخستین مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله

مشهد- نخستین مراسم سالگرد سید مقاومت، شهید سیدحسن نصرالله با حضور گسترده مردم مشهد فردا سه شنبه هشتم مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سلطانی اظهار کرد: نخستین مراسم سالگرد سید مقاومت، شهید سیدحسن نصرالله با حضور گسترده مردم مشهد فردا، هشتم مهرماه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه راه سید حسن نصرالله، راه عزت، ایستادگی و حمایت از مظلومان است گفت این برنامه با حضور گسترده مردم ولایتمدار مشهد از ساعت ۱۸ پس از اقامه نماز مغرب و عشا در میدان شهدا برگزار خواهد شد.

وی گفتگفت: در این مراسم امام جمعه انقلابی بغداد سخنرانی و برنانه های متنوعی اجرا خواهد شد.

