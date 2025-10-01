به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روسیه از امروز (اول اکتبر - نهم مهر) ریاست دورهای شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده میگیرد و تحریمها علیه ایران یکی از موضوعات اصلی دستور کار این شورا خواهد بود.
نکته قابل توجه این است که ۲۴ اکتبر هشتادمین سالروز تاسیس سازمان ملل خواهد بود. این نهاد جهانی در سال ۱۹۴۵ در این روز پس از آنکه اتحاد جماهیر شوروی تأییدیه خود را برای منشور سازمان ملل ارائه کرد و تعداد لازم تأییدیهها تأمین شد، رسماً به وجود آمد.
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، برنامه ماهانه شورای امنیت را در یک کنفرانس خبری در مقر این سازمان ارائه خواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل به طور معمول در طول یک ماه حدود ۲۰ جلسه درباره موضوعات مختلف برگزار میکند. این نهاد امنیتی در ماه سپتامبر به یک نقطه عطف تاریخی دست یافت و دههزارمین جلسه رسمی خود را از سال ۱۹۴۶ برگزار کرد، در حالی که تعداد قطعنامههای تصویبشده به حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نزدیک شده است.
تحریمها علیه ایران یکی از موضوعات اصلی در دستور کار شورای امنیت در ماه سپتامبر بود و ممکن است بحثها در ماه اکتبر نیز ادامه یابد. در اواخر سپتامبر، شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین که خواستار تمدید ۶ ماهه قطعنامه ۲۲۳۱ را رد کرد. تحریمهای سازمان ملل علیه تهران از ۲۸ سپتامبر پس از آنکه تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) مکانیسم ماشه را فعال کرد، علیه تهران به اجرا درآمد. با این حال، روسیه خاطرنشان کرد که بازگرداندن تحریمها هیچ سندیت قانونی ندارد، زیرا مکانیسم ماشه با نقضهایی فعال شده است.
قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر منقضی خواهد شد. پیشتر، دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، گفت که پس از این تاریخ، تمامی محدودیتها و مقررات مندرج در این قطعنامه دیگر معتبر نخواهند بود.
توافق هستهای ایران
در سال ۲۰۱۵، ایران به همراه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را امضا کردند که بحرانی که در سال ۲۰۰۲ با اتهامات غرب مبنی بر تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هستهای آغاز شده بود را حل کرد. با این حال، در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری وقت و کنونی آمریکا، به طور یکطرفه از برجام خارج شد و تمامی تحریمها علیه ایران را بازگرداند. تهران در واکنش، در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که تعهدات خود ذیل برجام را کاهش میدهد و دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای این کشور را محدود خواهد کرد. با این حال، آژانس تا تشدید اخیر تنشها بین ایران و رژیم صهیونیستی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به بازرسیهای خود ادامه داد.
