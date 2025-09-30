  1. استانها
سردار کهنسال: امروز آمریکا نماد طاغوت زمان است

سردار کهنسال: امروز آمریکا نماد طاغوت زمان است

نکا- یک فرمانده جبهه مقاومت و دفاع مقدس گفت: امروز آمریکا نماد طاغوت زمان بوده و مقابله با آن تنها راه شهدا است.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سرتیپ کمیل کهنسال شامگاه سه شنبه در مراسم سی‌وهشتمین یادواره ۳۳ شهید نیروگاه شهید سلیمی نکا، تأکید کرد امروز آمریکا و سرکردگان کفر نماد طاغوت زمان هستند و مقابله با آنان تنها راهی است که شهدا پیش روی ما گذاشته‌اند.

سردار کهنسال با اشاره به آموزه‌های قرآن و سیره انبیاء و شهدا گفت: باید از طاغوت زمان اجتناب کنیم و در برابر دشمنان با صلابت بایستیم. تسلیم شدن در برابر فرعونیان زمان و آمریکا به هیچ وجه جایز نیست.

وی افزود: خداباوری، ولایتمداری و تسلیم‌ناپذیری از شاخصه‌های بارز شهدا بوده است. شهدا با شجاعت و ایستادگی مثال‌زدنی به دل دشمن زدند و با فداکاری خود، ریشه‌های انقلاب اسلامی را مستحکم کردند.

سردار کهنسال همچنین خاطرنشان کرد امروز همه ما در برابر شهدا و خانواده‌های آنان مسئول هستیم و باید با تلاش برای تحقق آرمان‌های شهدا، راه آنان را ادامه دهیم.

این فرمانده ارشد دفاع مقدس همچنین ولایتمداری و پیروی از مسیر شهدا را راه مقابله با دشمنان و طاغوتیان زمان برشمرد و گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا، نماینده طاغوت زمان هستند که باید با منطق قرآن و سیره شهدا از آنان فاصله گرفت و مقابله کرد.

این سخنان در مراسم یادواره شهدای نیروگاه شهید سلیمی نکا که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان جهاد و شهادت و مسئولان استانی و کشوری برگزار شد، مطرح شد.

