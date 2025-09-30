سردار کهنسال: امروز آمریکا نماد طاغوت زمان است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سرتیپ کمیل کهنسال شامگاه سه شنبه در مراسم سی‌وهشتمین یادواره ۳۳ شهید نیروگاه شهید سلیمی نکا، تأکید کرد امروز آمریکا و سرکردگان کفر نماد طاغوت زمان هستند و مقابله با آنان تنها راهی است که شهدا پیش روی ما گذاشته‌اند.

سردار کهنسال با اشاره به آموزه‌های قرآن و سیره انبیاء و شهدا گفت: باید از طاغوت زمان اجتناب کنیم و در برابر دشمنان با صلابت بایستیم. تسلیم شدن در برابر فرعونیان زمان و آمریکا به هیچ وجه جایز نیست.

وی افزود: خداباوری، ولایتمداری و تسلیم‌ناپذیری از شاخصه‌های بارز شهدا بوده است. شهدا با شجاعت و ایستادگی مثال‌زدنی به دل دشمن زدند و با فداکاری خود، ریشه‌های انقلاب اسلامی را مستحکم کردند.

سردار کهنسال همچنین خاطرنشان کرد امروز همه ما در برابر شهدا و خانواده‌های آنان مسئول هستیم و باید با تلاش برای تحقق آرمان‌های شهدا، راه آنان را ادامه دهیم.

این فرمانده ارشد دفاع مقدس همچنین ولایتمداری و پیروی از مسیر شهدا را راه مقابله با دشمنان و طاغوتیان زمان برشمرد و گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا، نماینده طاغوت زمان هستند که باید با منطق قرآن و سیره شهدا از آنان فاصله گرفت و مقابله کرد.

این سخنان در مراسم یادواره شهدای نیروگاه شهید سلیمی نکا که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، پیشکسوتان جهاد و شهادت و مسئولان استانی و کشوری برگزار شد، مطرح شد.