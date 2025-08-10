تبیین حقایق و مقابله با جنگ نرم رسالت اصحاب رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، طاها توکلی صبح یکشنبه در بزرگداشت روز خبرنگار بیان کرد: حقیقت چیزی دیگر است و واقعیت‌ها کافی نیستند، رسالت اصلی رسانه روشنگری و انتقال صحیح حقایق به جامعه هدف است.

نقش رسانه در روایتگری و مقابله با تحریف

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، رسالت رسانه را در بستر انقلاب اسلامی، جهادی توصیف کرد و گفت: اولین رسالت ما تبیین است و تبیین دستاوردها، حقایق و آنچه در حوزه عملکردی انقلاب اسلامی واقع شده است.

وی با ذکر مثال جنگ ۱۲ روزه اخیر، بیان کرد: دشمنان با وجود عدم موفقیت در راهبردهای تسلیم و تغییر، تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از رسانه، واقعیت میدان را تحریف کرده و پیروزی خود را القا کنند و اینجا نقش رسانه آشکار می‌شود تا با بیان ابعاد پیدا و پنهان واقعیت، حقیقت را نمایان سازد.

مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن؛ تقویت اراده‌ها و امید

توکلی در ادامه به جنگ رسانه‌ای دشمن اشاره کرد و افزود: دشمن در این جنگ نه به دنبال تلفات جانی است و نه تسخیر سرزمینی؛ بلکه هدفش شکستن اراده‌ها و سنگرهای درونی است.

وی تاکید کرد: رسانه‌های همسو با انقلاب اسلامی و نظام، وظیفه دارند در راستای تقویت اراده‌ها، روحیه خودباوری، امید و همبستگی ملی گام بردارند و ما باید در مقابل خواست دشمن حرکت کنیم؛ چشم در چشم دشمن، سنگ در دندان دشمن.

شهادت خبرنگاران؛ نمادی از جسارت در بیان حقیقت

وی با اشاره به شهادت خبرنگاران در غزه، این اقدام را نمادی از جسارت و تلاش آن‌ها برای بیان حقیقت دانست و گفت: چرا ماشین جنگی رژیم صهیونیستی و استکبار، این عناصر الهی و کسانی که بدون مرز، بدون توجه به جغرافیا و مذهب، رسالت بیان حقیقت را دنبال می‌کنند، از بین می‌برد.

تولید محتوا؛ پادزهری در برابر سموم رسانه‌ای دشمن

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان بر اهمیت تولید محتوا و مدیریت صحیح آن به عنوان پادزهری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن تاکید کرد و گفت: فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی ما، به خصوص در استان کردستان که سراسر فرهنگ و هنر است، کم نبوده و باید از این مواهب الهی بهره ببریم و با عقلانیت، جامعیت و همراهی مردم، نقش روشنگری را ایفا کنیم.

توکلی با استناد به نقش بی‌بدیل حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در انتقال پیام عاشورا، نقش رسانه در روایت اقتدار نیروهای مسلح را حیاتی دانست و بیان کرد: اگر این نقش نبود، صدای حقیقت کربلا در کربلا می‌ماند و روح مقاومت باید در سراسر تولیدات و انعکاس اخبار جریان داشته باشد؛ این به معنای امید دادن است، نه اینکه خودمان را گول بزنیم.

رسالت رسانه صدای مظلومان و مستضعفان است

وی گفت: رسالت خبرنگاران رساندن صدای مظلومان، محرومان و کسانی دانست که حقشان نادیده گرفته می‌شود و من رسانه، رسالت دارم صدای بی‌کسان، مستمندان باشم و در مقابل استکبار، صدای مقاومت باشیم و صداقت، صراحت و جسارت در بیان حقیقت، بدون لکنت و بدون خوش‌خدمتی به دیگران، از الزامات کار رسانه‌ای است.

وی همچنین بر ضرورت شناخت مبانی فکری و معرفتی انقلاب اسلامی و تفاوت آن با سایر مکاتب تاکید کرد و خواستار انسجام، همبستگی، برادری و وحدت در میان رسانه‌ها شد تا با یک روایت واحد، گفتمان مقاومت را در جامعه تقویت کنند.