به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رسولی، شامگاه شنبه در نشست تجلیل از خبرنگاران که در محل فرمانداری زرندیه برگزارشد، گفت: حدود ۱۳ خبرنگار در همین جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس به فیض شهادت نائل شدند که یاد و نام‌شان همواره گرامی و زنده است.

فرمانده ناحیه سپاه زرندیه با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری در رسانه‌ها گفت: در شهرستان زرندیه مطالبه‌گری وجود دارد و نسبت به گذشته بهتر شده اما باید قوت و شدت بیشتری پیدا کند، این مهم اقسام مختلفی دارد و رسانه‌ها باید با نقد سازنده و رعایت اصول اخلاقی، زبان گویای مردم باشند، به ویژه مردمی که دسترسی مستقیم به مسئولان ندارند.



سرهنگ رسولی افزود: رسانه می‌تواند صدای مردم باشد و این نقش مهمی است که باید به خوبی ایفا شود.

وی اظهار کرد: یکی از مباحث بسیار مهم که بارها از زبان رهبر معظم انقلاب شنیده‌ایم، مسئله روایت اول است، رژیم صهیونیستی با وجود وزارت سانسور خود، نمی‌تواند واقعیت‌های جبهه مقاومت و نیروهای مسلح ما را پنهان کند، اما متأسفانه ما نیز باید دقت کنیم که روایت درست و واقعی را به مردم منتقل کنیم.

وی تصریح کرد: در این جنگ ۱۲ روزه، خبرنگاران به خوبی درخشیدند و خدمات شایانی به پوشش اخبار نیروهای مسلح و خانواده‌های شهدا داشتند.

فرمانده ناحیه سپاه زرندیه افزود: وقتی روایت اول درست انجام نشود، دشمن از خلأ اطلاعاتی سوءاستفاده کرده و فتنه، آشوب و اغتشاش ایجاد می‌کند، بنابراین روایت اول، یک ضرورت حیاتی در برابر هجمه‌های دشمن است و همه باید در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.

سرهنگ رسولی از تعامل، همکاری و تلاش‌های رسانه‌ها برای انعکاس درست و به موقع اخبار قدردانی و بر اهمیت مستندسازی و دقت در انتقال خبر تأکید کرد.