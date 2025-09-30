بسیج دانشچویی موتور محرک دانشگاه ها در عرصه علم، فرهنگ و خدمت رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی شامگاه سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی شهید میثمی دانشگاه دولتی یاسوج با اشاره به نقش جوانان انقلابی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بسیج دانشجویی را موتور محرک دانشگاه‌ها در عرصه علم، فرهنگ و خدمت‌رسانی به جامعه عنوان کرد.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد همچنین حضور بسیج دانشجویی در صحنه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی را نشانه‌ای از پویایی این مجموعه برشمرد و از مسئولان جدید خواست با نگاه تحولی، جهادی و همدلانه، مسیر خدمت‌رسانی را با جدیت ادامه دهند.

در پایین این مراسم، سید محمدرضا سادات پس از چند سال فعالیت در مسئولیت بسیج دانشجویی شهید میثمی مورد تکریم قرار گرفت و علی‌اکبر بخردیان به‌عنوان مسئول جدید این حوزه معرفی شد. همچنین در بخش خواهران این حوزه نیز سیده زهرا رضازاده تکریم و سیده زهرا موسوی‌نژاد به‌عنوان جانشین خواهر جدید معارفه گردید.