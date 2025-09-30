تحویل ۱۲ هزار و ۳۱۰ واحد نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون سه شنبه شب در جلسه شورای تامین مسکن که با حضور غزال راهب معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، برگزار شد، افزود: تاکنون ۱۲ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی از طرح های نهضت ملی مسکن در سطح استان از بخش های مسکن حمایتی شهری، روستایی، خودمالکی، بازآفرینی شهری و جوانی جمعیت تحویل متقاضیان شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش اجرای عملیات اجرایی ۱۷ هزار و ۶۳۱ واحد در بخش مسکن حمایت شهری، ۱۹ هزار و ۸۶۸ واحد مسکن روستایی، ۴ هزار و ۶۱۸ واحد خودمالکی و ۱۷ هزار و ۸۹۱ واحد بازآفرینی شهری در دست اجرا هستند.

آرامون گفت: در بخش تامین اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی یک هزار و ۹۸۶ هکتار زمین شهری و یک هزار و ۸۶۲ هکتار زمین روستایی تامین شده است.

امسال ۲۴۲ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان آذربایجان غربی شده است

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به آماده سازی و تهیه طرح تفکیکی اراضی تامین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: عملیات اجرایی ۴۰۰ هکتار به اتمام رسیده و روند اجرایی بیش از ۶۳۵ هکتار نیز در دست اجراست.

آرامون بیان کرد: در بخش مسکن مهر نیز در سطح استان ۶۳۶ واحد از سال های گذشته باقی مانده بود که طی امسال ۲۴۲ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده است.

وی اضافه کرد: تامین زیرساخت های لازم برای اجرای طرح های نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال می شود و دستگاه های اجرایی خدمات رسان باید در این امر اهتمام و همکاری ویژه داشته باشند تا مشکلی در روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن وجود نداشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: طی یک سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت های لازم تخصیص یافته تا روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن بدون وقفه اجرایی شود.

۴ دستگاه شتابنگار نسل چهار در آذربایجان غربی نصب و راه اندازی شد

آرامون بیان کرد: همکاری متقاضیان نهضت ملی مسکن شرط لازم برای اجرای به موقع طرح بوده و مقرر شده که متقاضیان غیرفعال شناسایی شوند و ظرف مدت یک ماه همکاری لازم را داشته و نسبت به تکمیل آورده شخصی اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تاکید کرد: متقاضیان نهضت ملی مسکن در صورت عدم تکمیل آورده از سامانه حذف و فرد واجد شرایط جایگزین وی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبارات استانی جذب شده است، بیان کرد: از این میزان ۵ هزار میلیارد ریال از طریق مولدسازی تامین و تزریق طرح های راه و شهرسازی شده است.

آرامون در ادامه با اشاره به وضعیت دستگاه های شتابنگار در سطح استان بیان کرد: طی روزهای گذشته ۴ دستگاه شتابنگار نسل چهار در شهرهای مختلف استان نصب و راه اندازی شده که با این آمار در حال حاضر ۵۹ دستگاه شتابنگار نسل چهارم در شهرستان‌های این استان به بهره‌برداری رسیده و فعال هستند.

لزوم بهره مندی از دستاوردهای دانش بنیان حوزه راه و شهرسازی در آذربایجان‌غربی

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه گفت: حمایت از واحدهای دانش بنیان حوزه راه و شهرسازی و استفاده از فناوری‌های نوین و دستاوردهای این بخش در اولویت راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی باشد.

غزال راهب با بیان اینکه کیفیت مسکن و تنظیم کیفی مساکن تولیدی در اولویت قرار دارد و باید با جدیت دنبال شود، ادامه داد: ظرفیت‌های استانی برای در حوزه نهضت ملی مسکن بسیار عالی بوده و همکاری بین دستگاهی نیز مناسب است و از این ظرفیت در حوزه نهضت ملی مسکن می‌توان نهایت بهره‌برداری را کرد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: باید فرصت سازی لازم در سطح استان صورت گیرد و الگوی ارزشمند برای آینده استان آذربایجان غربی و کشور رقم شد.

راهب افزود: بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت اصول ساخت و سازهای مسکن و کاهش زمان ساخت در اولویت اجرای طرح های نهضت ملی مسکن است.

مخاطرات فرونشست در بخش مسکن مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد

وی تاکید کرد: کیفیت بخشی در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن موجب سهولت در مدیریت بحران شده و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی آمادگی کامل برای همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی را در خصوص تنظیم کیفی مسکن را دارد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: در بخش اجرای طرح‌های مسکن نیز مخاطرات فرونشست مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.

راهب تاکید کرد: یکی از اولویت های اصلی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمک به پایدار سازی، بهینه سازی و افزایش بهره وری ساختمان ها در مقررات ساختمان است.

این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان و کلدانیان و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی برگزار و روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن بررسی و ارزیابی شد