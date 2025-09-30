  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

تحویل ۱۲ هزار و ۳۱۰ واحد نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی

ارومیه - مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۱۲ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی از طرح های نهضت ملی مسکن در سطح استان تحویل متقاضیان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون سه شنبه شب در جلسه شورای تامین مسکن که با حضور غزال راهب معاون وزیر و رییس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، برگزار شد، افزود: تاکنون ۱۲ هزار و ۳۱۰ واحد مسکونی از طرح های نهضت ملی مسکن در سطح استان از بخش های مسکن حمایتی شهری، روستایی، خودمالکی، بازآفرینی شهری و جوانی جمعیت تحویل متقاضیان شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش اجرای عملیات اجرایی ۱۷ هزار و ۶۳۱ واحد در بخش مسکن حمایت شهری، ۱۹ هزار و ۸۶۸ واحد مسکن روستایی، ۴ هزار و ۶۱۸ واحد خودمالکی و ۱۷ هزار و ۸۹۱ واحد بازآفرینی شهری در دست اجرا هستند.

آرامون گفت: در بخش تامین اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی یک هزار و ۹۸۶ هکتار زمین شهری و یک هزار و ۸۶۲ هکتار زمین روستایی تامین شده است.

امسال ۲۴۲ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان آذربایجان غربی شده است

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به آماده سازی و تهیه طرح تفکیکی اراضی تامین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: عملیات اجرایی ۴۰۰ هکتار به اتمام رسیده و روند اجرایی بیش از ۶۳۵ هکتار نیز در دست اجراست.

آرامون بیان کرد: در بخش مسکن مهر نیز در سطح استان ۶۳۶ واحد از سال های گذشته باقی مانده بود که طی امسال ۲۴۲ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده است.

وی اضافه کرد: تامین زیرساخت های لازم برای اجرای طرح های نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال می شود و دستگاه های اجرایی خدمات رسان باید در این امر اهتمام و همکاری ویژه داشته باشند تا مشکلی در روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن وجود نداشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: طی یک سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت های لازم تخصیص یافته تا روند اجرای طرح های نهضت ملی مسکن بدون وقفه اجرایی شود.

۴ دستگاه شتابنگار نسل چهار در آذربایجان غربی نصب و راه اندازی شد

آرامون بیان کرد: همکاری متقاضیان نهضت ملی مسکن شرط لازم برای اجرای به موقع طرح بوده و مقرر شده که متقاضیان غیرفعال شناسایی شوند و ظرف مدت یک ماه همکاری لازم را داشته و نسبت به تکمیل آورده شخصی اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی تاکید کرد: متقاضیان نهضت ملی مسکن در صورت عدم تکمیل آورده از سامانه حذف و فرد واجد شرایط جایگزین وی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبارات استانی جذب شده است، بیان کرد: از این میزان ۵ هزار میلیارد ریال از طریق مولدسازی تامین و تزریق طرح های راه و شهرسازی شده است.

آرامون در ادامه با اشاره به وضعیت دستگاه های شتابنگار در سطح استان بیان کرد: طی روزهای گذشته ۴ دستگاه شتابنگار نسل چهار در شهرهای مختلف استان نصب و راه اندازی شده که با این آمار در حال حاضر ۵۹ دستگاه شتابنگار نسل چهارم در شهرستان‌های این استان به بهره‌برداری رسیده و فعال هستند.

لزوم بهره مندی از دستاوردهای دانش بنیان حوزه راه و شهرسازی در آذربایجان‌غربی

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه گفت: حمایت از واحدهای دانش بنیان حوزه راه و شهرسازی و استفاده از فناوری‌های نوین و دستاوردهای این بخش در اولویت راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی باشد.

غزال راهب با بیان اینکه کیفیت مسکن و تنظیم کیفی مساکن تولیدی در اولویت قرار دارد و باید با جدیت دنبال شود، ادامه داد: ظرفیت‌های استانی برای در حوزه نهضت ملی مسکن بسیار عالی بوده و همکاری بین دستگاهی نیز مناسب است و از این ظرفیت در حوزه نهضت ملی مسکن می‌توان نهایت بهره‌برداری را کرد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: باید فرصت سازی لازم در سطح استان صورت گیرد و الگوی ارزشمند برای آینده استان آذربایجان غربی و کشور رقم شد.

راهب افزود: بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت اصول ساخت و سازهای مسکن و کاهش زمان ساخت در اولویت اجرای طرح های نهضت ملی مسکن است.

مخاطرات فرونشست در بخش مسکن مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد

وی تاکید کرد: کیفیت بخشی در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن موجب سهولت در مدیریت بحران شده و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی آمادگی کامل برای همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی را در خصوص تنظیم کیفی مسکن را دارد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: در بخش اجرای طرح‌های مسکن نیز مخاطرات فرونشست مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.

راهب تاکید کرد: یکی از اولویت های اصلی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمک به پایدار سازی، بهینه سازی و افزایش بهره وری ساختمان ها در مقررات ساختمان است.

این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی، شارلی انویه تکیه نماینده آشوریان و کلدانیان و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی آذربایجان‌غربی برگزار و روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن بررسی و ارزیابی شد

