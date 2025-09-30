تشکیل قرارگاه عملیاتی مقابله با ریزگردها در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات ناشی از ورود ریزگردها به استان گفت: ریزگردها یکی از دغدغه‌های اصلی مردم استان به ویژه مناطق شمالی گلستان و خراسان شمالی است. در این زمینه نشست‌های متعددی با سفیر ترکمنستان در تهران و استاندار بالکان در ترکمنستان برگزار کرده‌ایم و موضوع ریزگردها را به طور جدی مطرح کردیم.



وی افزود: به یاد دارم که خودم در مرز شاهد ورود توده‌ای از ریزگردها به استان بودم که شبیه به ریزگردهای بهمن در تهران است. این موضوع را بلافاصله به مسئولان ملی اطلاع دادیم و از طریق وزارت امور خارجه و نمایندگان دولت پیگیری‌های لازم انجام شد.



استاندار گلستان با بیان اینکه در سطح استانی نیز اقدامات جدی انجام شده، اظهار کرد: طی چندهفته گذشته جلسه ستاد بحران برگزار شد و قرارگاه عملیاتی ریزگردها در استان تشکیل شده است. همچنین از دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان خواسته‌ایم منشأ ریزگردها را شناسایی و گزارش دهند.



طهماسبی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر مجمع نمایندگان استان با حضور رئیس‌جمهور و وزرا، این موضوع مطرح و بر ضرورت همکاری ملی برای کاهش مشکلات ریزگردها تأکید شد.



وی گفت: خوشبختانه دستگاه‌های خدمات‌رسان و دانشگاه‌های استان در مسیر بررسی و رفع این مشکل فعال هستند و امیدواریم با همکاری همه جانبه بتوانیم وضعیت را بهبود ببخشیم.