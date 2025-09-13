به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وسعت کلی حوزه‌های آبخیز استان گلستان به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار می‌رسد و این حوزه‌ها از پنج آبخیز بزرگ تشکیل شده است.

وی افزود: سه مورد این آبخیزهای بزرگ مشترک با استان‌های همجوار چون خراسان شمالی، سمنان و مازندران هستند و حتی بخشی از حوزه‌های آبخیز استان با خراسان رضوی هم مرز است.

نیکویی به اهمیت حوزه گرگان رود اشاره کرد و گفت: حوزه آبخیز گرگان رود با وسعت یک میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار مهم‌ترین حوزه آبخیز این استان است، به صورت تقریبی ۸۰ درصد از مراکز جمعیتی، در این حوزه قرار دارند.

وی گفت: حوزه آبخیز اترک نیز مشترک با استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی است و به طول تقریبی ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار هکتار گسترش دارد، حوزه اترک پس از عبور از خراسان شمالی به سمت ترکمنستان حرکت کرده و به دریا می‌ریزد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین از وضعیت مراتع استان سخن گفت و افزود: از ۸۶۲ هزار هکتار مرتع استان، ۱۰۱ هزار هکتار از این مراتع جزو مراتع درجه یک ییلاقی هستند که در خط رأس‌های جنگل‌های هیرکانی قرار دارند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر در استان، اظهار کرد: وضعیت مراتع شمال استان به ویژه در قسمت‌های قشلاقی ضعیف شده و حدود ۳۰۶ هزار هکتار از مراتع استان در حال حرکت به سمت بیابانی شدن است. از این مساحت، ۱۳۰ هزار هکتار به عنوان مناطق بحرانی شناخته می‌شوند که از این مقدار، ۷۰ هزار هکتار به عنوان کانون‌های برداشت ریزگرد در استان شناسایی شده است.

نیکویی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع طبیعی و توجه به مشکلات زیست‌محیطی استان، از مسئولان خواست تا اقدامات مؤثرتری در راستای حفظ و احیای مراتع و جنگل‌ها انجام دهند.