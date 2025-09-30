  1. استانها
  2. خوزستان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

اوضاع صنعت نفت بحرانی شد؛ آبادانی‌ها همچنان در حسرت پیروزی

آبادان - تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ادامه نتایج ضعیف خود در لیگ دسته یک، مقابل شناورسازی قشم متوقف شد و همچنان در حسرت اولین برد فصل باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال کشور (جام آزادگان)، تیم صنعت نفت آبادان شامگاه سه شنبه در ورزشگاه تختی آبادان میزبان تیم شناورسازی قشم بود.

در این مسابقه که مسعود شجاعی سرمربی نفتی‌ها به دلیل محرومیت روی نیمکت حضور نداشت، شاگردانش در نیمه نخست هرچه زدند به در بسته خوردند و نتوانستند دروازه حریف را باز کنند.

با آغاز نیمه دوم، رضا رضایی در دقیقه ۵۵ برای آبادانی‌ها گلزنی کرد اما این برتری چندان دوام نداشت و هادی دهقانی در دقیقه ۷۰ بازی را به تساوی کشاند. در نهایت این دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

با این تساوی، صنعت نفت آبادان پنج امتیازی شد و در رده شانزدهم جدول باقی ماند تا بحران نتیجه‌گیری این تیم قدیمی فوتبال ایران ادامه داشته باشد.

کد خبر 6607548

