محمدی: زیرساخت های آبرسانی در مرز چیلات دهلران در مراحل نهایی است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه حیاتی تأمین آب پایدار مرز چیلات دهلران، با هدف خدمت‌رسانی به زائران اربعین سال ۱۴۰۵، نیازمند تخصیص فوری ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده است.

وی ادامه داد: یکی از منابع تأمین آب، یک حلقه چاه با عمق ۱۳۵ متر است که دبی اولیه آن حدود ۲۰ لیتر در ثانیه تأمین می‌کند. با این حال، زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی همچنان ناتمام مانده‌اند.

وی گفت: دو مخزن با ظرفیت‌های ۲۰۰ و ۱۰۰۰ مترمکعب در برنامه ساخت قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام عنوان کرد: احداث یک ایستگاه پمپاژ برای تضمین پایداری جریان آب ضروری است.

وی ادامه داد: خطوط انتقال و مخازن ذخیره نیازمند تکمیل نهایی هستند.

مدیرعامل آبفا ایلام با تأکید بر زمان‌بندی سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: برای رفع کامل نواقص خط انتقال، مخازن و ایستگاه پمپاژ، نیازمند حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم. این تخصیص باید به سرعت انجام شود تا اطمینان یابیم زیرساخت لازم برای تأمین آب شرب پایدار زائران اربعین سال آینده آماده است.

به گفته محمدی، بهره‌برداری موفقیت‌آمیز از این پروژه، علاوه بر تسهیل تردد زائران، نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های مرزی و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی منطقه خواهد داشت.