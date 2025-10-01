آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال که خداوند می فرمایند «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ» و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو [و نفرات و ساز و برگ جنگی] و اسبان ورزیده [برای جنگ] آماده کنید، افزود: خداوند متعال در این آیه تاکید دارند که نصرت الهی از آن کسانی است که در راه او ایستادگی می کنند.

وی با بیان اینکه خداوند متعال می‌فرمایند هر چه از امکانات که برایتان ممکن است و تجهیزات نظامی، از قوه و من رباط الخیل مهیا کنید، تاکید کرد: این قوه‌ای که خداوند تاکید می‌فرمایند فقط ساز و برگ نظامی نیست بلکه شاید قدرت نرم هم باشد.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه خداوند می‌فرمایند هر قدرت ممکن را باید در برابر دشمنان ایجاد کرد، افزود: همان‌طور که خداوند می‌فرمایند باید به واسطه این قدرت کاری کرد که دشمن به رعب و ترس بیافتد البته خداوند نمی‌فرمایند که شما به این امکانات صرفاً تکیه کنید زیرا پیروزی شما با امکانات نیست.

آیت الله میرباقری شاهرودی با بیان اینکه انسان باید بداند که پیروزی با سنن الهی رقم می خورد، ابراز کرد: نوع انبیاء در موازنه با دشمن بودند و سنت الهی پیروزی آنان را رقم زد، مگر حضرت ابراهیم (ع) در مقابله با نمرود و موسی (ع) با فرعون چنین وضعیتی را داشت که سنت الهی پیروزی آنان را پیش می‌برد.

وی با بیان اینکه نصرت از ناحیه خدا است، افزود: کلام خدا است که می‌فرمایند اگر به سنت‌های الهی پایبند باشید، نصرت الهی نیز رسیده و شما را پیروز خواهد کرد، البته باید بدانیم که اعتماد و اتکال انسان باید به جای عده و عده نظامی به خداوند متعال و نصرت الهی او باشد.