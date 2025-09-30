به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، عصر سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران، با تأکید بر فلسفه وجودی حوزه‌های علمیه، بر نقش حیاتی این نهاد در فهم عمیق و انتقال معارف دینی به جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، یادآور شد: مسئولیت حوزه‌های علمیه، چه در بخش برادران و چه خواهران، فراهم کردن معرفت دینی برای همه انسان‌ها است و این معرفت باید روزآمد و قابل فهم برای نسل امروز باشد.

نورمفیدی با مرور تاریخی بر سابقه حوزه‌های علمیه از دوران امام صادق (ع)، تأکید کرد: از همان ابتدا، حوزه‌ها مرکز تجمع محققان و علاقه‌مندان معارف اهل بیت (ع) بوده و امروز نیز باید با اجتهادی پویا این مسیر ادامه یابد.

نماینده ولی‌فقیه گلستان اجتهاد را ابزاری ضروری برای تطبیق آموزه‌های دینی با نیازهای زمانه دانست و افزود: اجتهاد موجب می‌شود دین اسلام که بیش از ۱۴۰۰ سال پیش شکل گرفته، همچنان پاسخگوی مسائل امروز باشد.

وی با یادآوری سخنان امام خمینی (ره)، اجتهاد همراه با درک شرایط زمان و مکان را امری ضروری برشمرد و گفت: اگر فقیه تنها به ظاهر احکام اکتفا کند، ممکن است به خطا بیفتد؛ مانند حکم به غسل با آبی که آب شرب مردم است، در حالی که امام صادق (ع) تأکید کرده‌اند که نباید آب شرب آلوده شود و در چنین مواردی باید تیمم کرد.

نورمفیدی ضمن تشویق طلاب به ادامه تحصیل و طی کردن مسیر اجتهاد، اظهار کرد: مدرسه علمیه الزهرا (س) تلاش می‌کند افراد مستعد را شناسایی و به مراکز تخصصی قم معرفی کند.

وی همچنین تأکید کرد: حتی کسانی که به مرتبه اجتهاد نمی‌رسند، باید با آثار اندیشمندان بزرگی همچون امام خمینی (ره)، شهید مطهری، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و مقام معظم رهبری آشنا شوند.

نماینده ولی‌فقیه گلستان به روحیه پرسشگری شهید مطهری اشاره کرد و گفت: شهید مطهری هیچ‌گاه از مواجهه با شبهات فرار نکرد و با قدرت علمی به آن‌ها پاسخ داد؛ حوزه‌های علمیه امروز نیز باید این الگو را سرلوحه کار خود قرار دهند.

نورمفیدی به اهمیت اخلاق اسلامی به‌عنوان روح دینداری تأکید کرد و افزود: اگر جامعه‌ای فاقد اخلاق باشد، دین در آن تأثیرگذار نخواهد بود.