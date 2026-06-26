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۵ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۵

میرباقری: «توکل» آدرس درست مسیر پیروزی است؛ همراهی خدا با جبهه حق

میرباقری: «توکل» آدرس درست مسیر پیروزی است؛ همراهی خدا با جبهه حق

قم- نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با بیان اینکه توکل آدرس درست در مسیر پیروزی است، گفت: توکل سبب می‌شود که انسان از چیزی در زندگی نترسد زیرا خداوند را کنارش می‌بیند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری شاهرودی شامگاه پنجشنبه در جمع مردم عزادار قم به مناسبت ماه محرم ضمن اشاره به ویژگی‌های قیام عاشورا و امام حسین(ع) بیان کرد: خدا زمانی که با ماست نباید از چیزی بترسیم و این درسی است که باید از سالار شهیدان گرفت.

وی با اشاره به نقل قولی از امام رضا(ع)، تاکید کرد: ایشان فرمودند که آنجا که خداوند با شما است از چیزی نترسید.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با بیان اینکه وقتی انسان تکلیف خود در راه خدا عمل می کند خدا با او است و در نتیجه وقتی خدا با او است از چیزی نمی ترسد، گفت: این درس بزرگ امام حسین(ع) است.

میرباقری شاهرودی با بیان اینکه جبهه حق به واسطه ایستادن بر حق و حقانیت است که خداوند با آنان همراه می شود، گفت: در جبهه حق نباید از چیزی ترسید.

وی با بیان اینکه خداوند وسط بین حق و باطل نایستاده است، افزود: خداوند طرف جبهه حق است اما به شرطی که پای طرح خداوند بایستیم.

این استاد برجسته حوزه با بیان اینکه وقتی با خداوند هستیم دیگر سر و کار دشمن با ما نیست، به خداوند است، تاکید کرد: نصرت الهی و فتوحات، وعده خداوند است.

میرباقری شاهرودی با بیان اینکه توکل برای ما یک تکلیف است، ابراز کرد: اگر توکل کردی نباید فکر کنی که کافی است زیرا امتحان بعدی سخت تر خواهد بود و امتحان بعدی توکل بیشتری می خواهد.

وی با بیان اینکه وقتی همراهی خدا را کسی تجربه کند، باید قدم بعد هم به ایشان توکل کند، بیان کرد: متوکلان مسیر را با توکل به خدا پیش می برند و فتوحات همواره همینطور رقم خورده است.

کد مطلب 6870181

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