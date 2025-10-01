فرماندار لنگه: دو دستگاه تانکر برای تقویت آبرسانی سیار شهرستان اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس، دو دستگاه تانکر آبرسان به ارزش ۹ میلیارد تومان به بخش‌های مرکزی و مهران این شهرستان اهدا شد.

فواد مرادزاده، فرماندار بندرلنگه، با اعلام این خبر گفت: این تانکرها هر کدام با ظرفیت ۴۵۰۰ لیتر، نقش مهمی در تقویت خدمات آبرسانی و رفع نیازهای مردم در حوزه آب شرب خواهند داشت.

وی افزود: اهدای این تجهیزات بخشی از اقدامات دولت در راستای بهبود زیرساخت‌های خدماتی و ارتقای سطح رفاه مردم است.

فرماندار لنگه عنوان کرد: این اقدام، گامی ارزشمند در مسیر تقویت خدمات عمومی و پاسخ به نیازهای اساسی شهروندان شهرستان بندرلنگه به شمار می‌رود.