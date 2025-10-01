اختتامیه طرح کتابخوانی دختران نوجوان حلقه صالحین در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه اختتامیه طرح کتابخوانی دختران نوجوان حلقه صالحین با محوریت کتاب «دشت صاعقه» با حضور حجت الاسلام امیرحسین کامل نواب، نویسنده کتاب و مدیر موسسه و انتشارات حق‌پژوهی خراسان رضوی زیر نظر اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد و با سخنرانی، پاسخ به شبهات و هشدارهای جدی درباره فعالیت‌های تبلیغی فرقه‌های انحرافی همراه شد.

این مراسم در حالی برگزار شد که شرکت‌کنندگان، پیشتر کتاب «دشت صاعقه» را مطالعه کرده بودند و جلسه با حضور نویسنده و مدیر انتشارات حق‌پژوهی وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی رنگ‌وبوی متفاوتی به خود گرفت.

نویسنده کتاب دشت صاعقه گفت: سال‌هاست که توفیق داریم در حوزه فرق و ادیان کار کنیم. بیش از بیست سال با طیف گسترده‌ای از ادیان رسمی چون مسیحیت و زرتشتی تا فرقه‌های انحرافی همچون بهائیت و انجمن حجتیه گفتگو داشته‌ایم.

وی با بیان نمونه‌هایی از این گفتگوها، تأکید کرد: در برابر برنامه‌ریزی دقیق فرقه‌ها برای جذب نوجوانان، خانواده‌ها باید هوشیار و دارای برنامه تربیتی مدون باشند.

نواب با اشاره به مطالعه جزوات تربیتی بهائیت، بیان کرد: بدون ذکر منبع این متون را قرائت کرده و وقتی حاضرین حدس زدند که توصیه‌های اسلامی هستند، مشخص شد که مربوط به سیستم تربیتی بهایی‌هاست؛ بسیاری از توصیه‌ها در ظاهر اخلاقی‌اند، ولی هدفشان فاصله انداختن میان نوجوان مسلمان و فرهنگ غنی ملی و دینی ماست.

این نویسنده گفت: در صورت ایجاد خلأ ارتباطی میان والدین و فرزندان، عناصر فرقه‌ای با کمترین بهانه می‌توانند نقش «گوش شنوا» برای نوجوان ایفا کنند و زمینه جذب آنان را فراهم آورند.

وی افزود: شما در محیطی هستید که به حضور نوجوون‌ها اهمیت می‌دهد؛ در مسجدی فعال و بسیجی که برایتان مسابقه کتابخوانی برگزار می‌کند. از این فرصت طلایی استفاده کنید.

کامل نواب گفت: دشمنان دین و فرهنگ، در کمین‌اند تا نوجوانان را با بهانه‌های ظاهراً کمک‌رسان از مسجد و هیئت جدا کنند. مثال این موضوع در رمان «دشت صاعقه» به روشنی آمده است؛ ماجرای دو زن بهایی که با ادعای کمک مالی و بهداشتی وارد خانه‌ها شدند، اما هدفشان تغییر فرهنگ و پوشش منطقه بود.

این نویسنده ضمن توضیح درباره کتاب «دشت صاعقه» گفت: این اثر اولین رمان در نقد بهائیت است که برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شده و با استقبال زیادی مواجه شده است، کتاب، حجم زیادی ندارد اما توانسته سلیقه نوجوان را به سمت خود جذب کند.

گفتنی است؛ در بخش پایانی مراسم، چند سوال پیرامون کتاب از نوجوانان پرسیده شد و پاسخ‌های آنان به همراه ذکر جملات منتخب آنان، با شور خاصی در جمع قرائت شد. همچنین تعدادی جوایز به شرکت‌کنندگان اهدا شد.