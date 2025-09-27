همتی فر خبرداد؛حرکت ۳۰ کاروان هیئت های مذهبی مشهد به قم

حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام قریب به ۳۰ دستگاه اتوبوس حامل مسئولان، موثران و فعالان هیئتهای مذهبی مشهد به مقصد قم، برای شرکت در مراسم شب شهادت حضرت معصومه (س) خبر داد و برنامههای این سفر را تشریح کرد.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه «چند سالی است به همت شورای هیئت مذهبی، تعدادی از مسئولان، مؤثران و فعالان هیئتهای مذهبی مشهد به تشخیص رئیس هیئت مربوطه به قم اعزام میشوند» گفت: این اعزامها به مناسبت ایام وفات حضرت معصومه سلاماللهعلیها انجام میشود و امسال نیز قریب به سی دستگاه اتوبوس هماهنگ شده است که روز چهارشنبه بعدازظهر حرکت خواهند کرد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در این سفر افزود: در محل اسکان کاروانها، برنامههای سخنرانی و عزاداری تدارک دیده شده و دستهروی هیئتهای مذهبی مشهد به سمت حرم حضرت معصومه (س) نیز از جمله بخشهای شاخص این سفر خواهد بود. همچنین شب شهادت حضرت معصومه (س)، در صحنها و فضاهای داخلی حرم مطهر، برنامه سخنرانی و عزاداری ویژه هیئتهای مذهبی مشهد برگزار خواهد شد.
نظر شما