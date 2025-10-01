به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق برزگرزاده صبح چهارشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی شورا با اشاره به بلاتکلیفی ۲ ملک شهرداری بوشهر در شیراز و برازجان، خواستار تعیین‌تکلیف فوری این املاک و بهره‌برداری از آن‌ها به‌عنوان منبع درآمد پایدار شد.

وی همچنین بر اخذ سند رسمی و حفاظت از اراضی پارک جنگلی ملت و تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تأکید کرد و افزود: شهرداری بوشهر از ادوار گذشته دارای دو ملک در شیراز و برازجان است که وضعیت حقوقی و کاربری آنها تاکنون مشخص نشده است.

عضو شورای شهر بوشهر بیان کرد: درخواست داریم شهرداری تعیین‌تکلیف این اراضی را در دستور کار خود قرار دهد تا بتوان از آن به عنوان یک منبع درآمد پایدار یا جهت امور رفاه کارکنان شهرداری و شهروندان بهره‌برداری کرد.

برزگرزاده با اشاره به زمینی به مساحت ۱۵۸ هکتار که در گذشته برای احداث پارک جنگلی ملت در محلات جنوبی به شهرداری واگذار شده بود، افزود: گویا ۳۰ هکتار از این زمین بازپس گرفته شده و مساحت آن به ۱۲۸ هکتار کاهش یافته است. درخواست داریم شهرداری همزمان با فرآیندهای واگذاری، نسبت به اخذ سند رسمی و محصور کردن این عرصه اقدام کند.

وی با اشاره به گذشت هفت ماه از سال جاری، بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید و پایان یافتن مراحل طراحی پروژه‌های عمرانی مصوب، انجام فرآیند مناقصه و انتخاب به موقع پیمانکاران آنها باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.