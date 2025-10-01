صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا اولویت وزارت صمت

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین نباتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: برای دستیابی به تولید و صادرات محصولات تخصصی‌تر و حرکت به سمت حلقه‌های دورتر از زنجیره ارزش، وزارت صمت همواره برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مشخصی داشته است.

وی با اشاره به تلاش این وزارتخانه برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و کاهش جذابیت صادرات مواد خام اظهار داشت: وزارت صمت با ایجاد مشوق‌های مختلف، صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر را در اولویت خود قرار داده و در این زمینه موفق عمل کرده است.

به گفته نباتی، هر ساله فهرست عوارض صادراتی برای برخی مواد پایه پتروشیمی و نفتی به‌روز می‌شود، هرچند به دلیل وجود اقدامات موازی، کارایی این ابزارها در برخی موارد چندان مؤثر نبوده است.

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت خاطرنشان کرد: کارگروه‌های مختلف با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تنها در شرایطی که مواد پتروشیمی مازاد بر نیاز داخلی باشند، مجوز صادرات صادر می‌کنند.

وی تأکید کرد: عوارض درج‌شده در فهرست‌ها اغلب دریافت نمی‌شود زیرا صادرات در این بخش عملاً صورت نمی‌گیرد. از نظر کارشناسی نیز باید بر اقدامات تشویقی تمرکز بیشتری داشت تا صادرکنندگان به سمت تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق یابند.

نباتی در پایان تصریح کرد: بدون تردید افزایش تولید و صادرات این محصولات نقشی اساسی در رونق اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.