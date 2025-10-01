سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای منتهی به مازندران از روز چهارشنبه اول مهرماه، اظهار داشت: تردد موتور سیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه تا ساعت ۷ صبح روز شنبه در محورهای کرج-چالوس، هراز، سوادکوه و بالعکس ممنوع خواهد بود.

وی افزود: این محدودیت شامل حال موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی که در حال انجام مأموریت‌های ضروری هستند، نخواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به ادامه ممنوعیت تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس، بیان کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، به‌ویژه در روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و شنبه، بر اساس صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه در مسیر رفت و برگشت اجرا خواهد شد.

سرهنگ عبادی همچنین از اعمال محدودیت ویژه در روز جمعه خبر داد و گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ ظهر جمعه از ابتدای آزادراه تهران – شمال به مقصد چالوس ممنوع می‌شود.

وی ادامه داد: انسداد کامل مسیر از ساعت ۱۳ از محدوده پل زنگوله (انتهای شمالی تونل البرز) به سمت چالوس اجرا خواهد شد و از ساعت ۱۵ مسیر شمال به جنوب از مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود. پایان طرح نیز ساعت ۲۴ اعلام شده و پس از آن تردد در این محور دوطرفه خواهد شد.

سرهنگ عبادی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی محلی گفت: تردد ساکنان بومی از مسیر جاده کرج – قم تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در روزهای اجرای محدودیت، از ساعت مقرر، اجازه عبور از میدان امیرکبیر به سمت شمال را نخواهند داشت.

وی همچنین از ادامه ممنوعیت تردد انواع تریلی در محور هراز خبر داد.