۲.۴ تن مواد مخدر در استان سمنان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی صبح چهارشنبه در نشست خبری با حضور رسانه ها در ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان به مناسبت هفته فراجا، ضمن بیان اینکه مواد مخدر در بروز بسیاری از جرایم تاثیر دارد، ابراز کرد: نیمه مهرماه با همکاری بین فراجا و استانداری سمنان، کمپ ترک اعتیاد سمنان راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این کمپ در نخستین روز هفته نیروی انتظامی با حضور مسئولان افتتاح می شود، افزود: معتادان سطح استان که از سوی نیروی انتظامی جمع آوری می شوند به این کمپ انتقال داده می شوند تا درمان شوند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ما در قبال معتادان درست است که رویه اصلاحی و درمانی را پیش گرفتیم اما این به معنای مماشات با سوداگران مرگ نیست، بیان داشت: عزم جدی برای برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر وجود دارد.

حسینی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ دو تن و ۴۷۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر را در استان سمنان مصادره کردیم، گفت: کشفیات ما در حوزه مواد مخدر نسبت به مدت مشابه یعنی نیم سال اول ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۶۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه دستگیری خرده فروشان و مواد فروشان در استان سمنان طی شش ماهه اول امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد بیشتر بوده است، افزود: در زمینه دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر نیز در استان طی نیم سال اول ۱۴۰۴ در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۲۲ درصد و انهدام باندهای مواد مخدر ۱۳ درصد رشد را شاهد بوده ایم.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در حوزه مواد مخدر عزم جدی از سوی نیروی انتظامی در سراسر استان وجود دارد، بیان داشت: در تمام شاخص های مرتبط با مواد مخدر در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل افزایش دستگیری ها را شاهد هستیم.

حسینی با بیان اینکه شاید به جهت معتادان به واسطه بیمار تلقی شدن آنان، نرمش هایی صورت گیرد اما در بعد مواد مخدر نیروی انتظامی در استان سمنان سر سوزنی کوتاه نیامده و این استان برای سوداگران مرگ بسیار ناامن است.

وی با بیان اینکه یکی از موارد دیگری که با جدیت در استان سمنان دنبال می شود مفاسد اقتصادی و جرایم این حوزه است، افزود: مبارزه با انواع قاچاق همواره از جمله اولویت های فراجای استان سمنان بوده به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش تشکیل پرونده های قاچاق را در استان سمنان داریم.