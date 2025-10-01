کارشناس هواشناسی: روند کاهشی دما در ایلام تا پایان هفته ادامه دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته جاری شاهد نوسانات دمایی در حدود دو درجه خواهیم بود که عمدتاً با روند کاهشی همراه است. همچنین ورزش باد در سطح استان تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط تغییر فصل و شیب فشاری موجود در سطح زمین، احتمال وقوع گرد و خاک‌های محلی در مناطق مرزی استان وجود دارد که می‌تواند منجر به افت کیفیت هوا شود.

وی افزود: این وضعیت با توجه به شرایط فعلی، دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود شهروندان به ویژه در مناطق مرزی، تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت خود در نظر بگیرند.